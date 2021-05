NOVA PROVOKACIJA ALBANACA! Kurti najavio tužbu za genocid protiv Srbije i to NEPOSTOJEĆEM SUDU!

Samozvani premijer tzv. privremenih institucija u Prištini, Aljbin Kurti, najavio je danas da će pripremiti tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu

On je to rekao prilikom predstavljanja svog programa do 2025. godine, prenosi prištinska Gazeta ekspres

Pripremićemo tužbu za genocid protiv Srbije na Međunarodnom sudu pravde - rekao je Kurti.

On je dodao da će sa Beogradom voditi "principijelan dijalog" uz sporazume o međusobnom priznanju i dodao da će se ti prioriteti sprovoditi u okviru budžetskih ograničenja.

Kurir.rs/kosovonline