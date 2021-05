MINISTAR SELAKOVĆ: Hrvatsko saopštenje puno apsurda i histerije

Mnogo je toga histeričnog i apsurdnog u saopštenju hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, ocenio je večeras ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i naveo da onaj ko Srbiju proziva za velikosrpsku agresiju, u isto vreme priča o raspoređivanju svoje vojske na delu teritorije Srbije.

"Neko vam priča o nepoštovanju granica i o nužnosti nemenjanja granica, a onda ode na deo teriotorije vaše zemlje koji je neko protivpravno otcepio i promenio granice u njihovim očima. Onda dođete do apsurda da vam o logorima priča neko ko se još nije suočio sa svojom prošlošću i nacističkom tvorevinom NDH i nizom logora koji su u njoj predstavljali fabrike smrti", istakao je Selaković gostujući u Dnevniku RTS-a.

Selaković je naveo da u Hrvatskoj živi 4,36 odsto Srba, a u Srbiji 0,81 odsto Hrvata i podsetio da okvirna konvencija Saveta Evrope o pravima nacionalnih manjina kaže da u jednoj opštini treba da živi između 10 i 20 odsto pripadnika jedne manjinske zajednice bi imali pravo na službeni jezik.

"U Srbiji je to 15 odsto kada morate nekome da date to pravo, ali je ono najčešće dato i gde ima ispod 15 odsto pripadnika jedne nacionalne manjine, dok je u Hrvatskoj potrebno da u jednoj opštini ima 33,3 odsto Srba da bi dobili pravo na službeni jezik", istakao je Selaković.

Dodao je da se uz sve to dobijeni službeni jezik ne poštuje, jer se u Vukovaru razbijaju ćirilične table, a u skupštini grada gazi statut na ćirilici.

Prema njegovim rečima, Srbija je sa svoje strane kada je reč o poštovanju prava Hrvata, otkupila kuću bana Jelačića i poklonila je hrvatskoj zajednici, u centru Beograda dala prostorije za Hrvatsku nacionalnu zajednicu, omogućava dvojezičnu nastavu i slično.

Upitan kako će se u situaciji nastaloj posle razmene saopštenja dalje razgovarati, rekao je da mora da se razgovara.

"Naravno da moramo razgovarati. Komunikacija postoji, ali ne možete sa jedne strane da pričate o težnjama za gradnjom dobrosusedskih odnosa, a da stalno provocirate ili ne reagujete", rekao je Selaković.

Istakao je da je Hrvatsko resorno ministarstvo u saopštenju napalo njegovu reakciju na hrvatsku protestnu notu zbog pretnji određenim pripadnicima rukovodstva Hrvatske nacioanalne zajednice u Vojvodini.

"A naš MUP je odmah uhapsio lica koja su izrekla te pretnje i odreagovali smo pre nego što su oni poslali protestnu notu", naveo je ministar Selaković.

Ukazao je da se u dobre odnose sa susedima ide časno i sa željom da se to postigne, a ne da se sa jedne strane priča takva priča a sa druge se prosipaju obmane kao što su one izrečene u saopštenju Istakao je da će u razgovorima sa hrvatskom stranom morati da priča istinu i da stvari ne prećutkuje jer to, kako je rekao duguje i našim sunarodnicma u Hrvatskoj, ali i našim sugrađanima Hrvatima u Srbiji.

