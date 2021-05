STRAŠNO: Hašim Tači zastrašuje svedoke monstruoznih zločina VEĆ VIĐENA PRAKSA UCENJIVANJA

Hašim Tači, koji se u Hagu, kao nekadašnji vođa terorističke Oslobodilačke vojske Kosova, suočava sa optužnicom za mnogobrojne zločine, uspeo je da s liste svedoka optužbe ukloni bivšeg aktivistu Demokratskog saveza Kosova Cena Deskua. Ovaj svedok odustao je od ranije datog iskaza kojim je direktno optužio Tačija da je odgovoran za to što je uhapšen i otet tokom rata, o čemu je govorio i pred Unmikom i pred verifikacionom misijom OEBS.

Menjanje iskaza

Kako je tada ispričao, njega je u oktobru 1998. godine otelo šest ljudi i oni su ga nelegalno mesec dana držali u selu Sedlar kod Lipljana. Kosovski Ekonomija onlajn piše da je Desku sada naprasno promenio mišljenje i tvrdi da Tači nije imao ništa s tim događajem, te da je Unmik lažirao njegove izjave. Objašnjenje za ovakav obrt u svedočenju jeste otkriće kosovskih medija da se Desku tokom 2017. tri puta sastao s Tačijem i da su tada „razjasnili neke nesporazume iz rata“. Uz to, prištinska Gazeta insajderi objavila je istraživanje „Sumnjivo zatvaranje istraga ratnih zločina protiv Hašima Tačija“, u kojem se pominju svedočenja Cena Deskua i Jakupa Kastratija koje su dali tužiocima Unmika. Euleks je u ovom slučaju pokrenuo istragu protiv Tačija, ali ju je tužilac Rešat Milaku zatvorio, tvrdeći da su žrtve povukle svoj iskaz dat Unmiku.

Bivši sudija Danica Marinković, koja je istraživala zločine Albanaca, kaže za Kurir da sve ovo pokazuje da je javnost u Srbiji s razlogom zabrinuta za svedoke i ishod sudskih procesa koji se vode protiv Tačija i ostalih terorista Oslobodilačke vojske Kosova.

Ucene i ubistva

- Već je viđena praksa ucenjivanja, potkupljivanja, pa i ubistva onih koji su bili spremni da svedoče o zločinima nad Srbima na KiM. Ko zna šta će se desiti sa ostalim svedocima u ovom slučaju. Dovoljno je da se čuje da je jedan svedok odustao, pa da krene njihova mašinerija uklanjanja svedoka. Ako hoće da im postupak traje i da se dokaže optužnica, specijalizovana veća moraju da zaštite svedoke. Postoje dokazi da su na KiM počinjeni zločini i kad sam videla optužnicu, nadala sam se da će veća uspeti da ih dokažu. Sada sam sumnjičava, jer vidim da kreće odustajanje svedoka. Vrlo dobro znamo kako su nestajali i ubijani svedoci protiv Haradinaja i kako se to završilo - podseća naša sagovornica.

Bivši pripadnici OVK Hašim Tači, Kadri Veselji i Redžep Seljimi optuženi su u novembru prošle godine za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji i u pritvoru su suda za zločine Oslobodilačke vojske Kosova u Sheveningenu.

Provokacija premijera privremenih institucija u Prištini

Kurti: Pripremićemo tužbu za genocid

Premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti najavio je juče da će pripremiti tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

On je to rekao prilikom predstavljanja svog programa do 2025. godine, prenosi prištinska Gazeta ekspres.

„Pripremićemo tužbu za genocid protiv Srbije Međunarodnom sudu pravde“, rekao je Kurti.

On je dodao da će sa Beogradom voditi „principijelan dijalog“ uz sporazume o međusobnom priznanju i dodao da će se ti prioriteti sprovoditi u okviru budžetskih ograničenja.