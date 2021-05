PREDSEDNIK SRBIJE ODRŽAO GOVOR ZA PAMĆENJE U DONJOJ GRADINI: Tada, ubiti Srbina zvanično nije bio greh

DONJA GRADINA - Sećanje i priča o zločinu jedini je način da se taj zločin ne ponovi, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Donjoj Gradini i dodao da je upravo danas tamo - da pokaže poštovanje za žrtve, ali i da se stradanje Srba više ne ponovi.

- Teško je ne ostati nem nad ovim kostima nabijenim u plitku zemlju, ne osetiti nemoć nad zločinom nad celim jednim narodom i verom. Zločinom istrebljenja, sistemskim i konačnim, smišljenim zbog teorije tla i krvi i ubeđenja da neko ima pravo na život, a neko ne, rekao je Vučić.

Podsetio je na reči Simona Vizentala, koji je, kaže, istoriju čovečanstva doživljavao kao istoriju zločina i, ubeđen da se istorija ponavlja, a sa njom i zločin, upozoravao da su sećanje i priča o zločinu jedini način da se spreči da se zločin ponovi.

- I zato smo ovde danas, da ukažemo poštovanje stradalima ali i da se ne ponovi, nikada više, rekao je Vučić Da niko, kaže, više nikada ne izgovori kao fra Dionizije Juričev, šef verskog odseka ustaške vlade, pre 80 godina, koji je rekao da u NDH ne može niko više da živi osim Hrvata, i da je dao da se očisti od pileta do straca, jer nije greh ubiti ni dete od sedam godina, a da on sam nekad tamani sve do kolevke...

- Sve do kolevke bila je politika države koja je nastala i trajala na jednoj ideji - da Srba više ne bude. Tako masovan zločin zdušno ubijanje, oduševljenje kojim je pogrom sproveden, danas je teško shvatiti. Deluje kao strašna priča pred spavanje, kao nešto nemoguće, a - dogodilo se, ovde, u Jasenovcu, Jadovnu, Pagu, Prebilovcu, rekao je Vučić.

Podsetio je da tada, ubiti Srbina zvanično nije bio greh, već preka potreba.

Dodao je da svi oni koji su proterani, pobijeni ili pokršteni, nisu smeli da budu pripadnici Srpske pravoslavne vere, već grčkoistočne.

- Takva dehumanizacija nije nigde zabeležena, pa ni u Nemačkoj, gde su ubijani Jevreji, a ovde Jevreji, Romi, a najviše Srbi. Srbi ni mrtvi nisu mogli da budu Srbi, istakao je predsednik Vučić.

Predsednik je naveo i da ne postoji izraz koji bi zdravoj svesti mogao da približi razmere, boje bol tog zločina, jer su današnji rečnici politički, birokratski, a odrednice se koriste ne zbog istine i sažaljenja, već zbog interesa dnevnih politika.

- Humanost je postala izgovor za novi zločin, činjenice su promenljive i prilagođavaju se. I zato, kada ovde kročim, jedino mogu da zanemim. Radije bih ćutao da ta ćutnja ne krije u sebi opasan zaborav, rekao je Vučić i nastavio: Da nisu svi ćutali plašeći da se da spomenu zločin I njegove razmere. Da ta ćutnja nije bila zakon koji je zabranjivao imenovanja krivacai žrtava I da se ćutanje nije završilo 90-ih, još jednim fizičkim odstranjivanjem Srba iz nove Hrvatske u kojoj je stari san ostao isti - da će im biti bolje bez Srba. Predsednik Vučić je poručio da ne smemo da pristanemo na ćutanje koje bi prozrokovalo nove logore i nove kosti.

"I zato sa ovog mesta još jednom poručujem - novi Jasenovci i nove Oluje neće se dogoditi našem narodu i to im danas poručuje mala, nevelika, ali ponosnija, snažnija i dostojanstvenija Srbja nego što je bila u prethodnih 30 godina", naveo je Vučić.

Ističe da ne smemo da izgubimo sećanje, koje je jedna prepreka novim zločinima da se više nikada ponove.

"Ono je tu da opomene, ne nekog drugog nego nas same, šta i kako da zapamtimo i opristimo i živimo bez straha i vraćajući se stalno na događaje koji su nas obeležili", kazao je Vučić.

Takođe, naglasio je da su Srbi nacija koja je najviše stradala na ovim prostorima, ali da nam to niko neće priznati, ni u Evropu, regionu, niti svetu.

"Džaba brojevi i činjenice", dodao je Vučić. Predsednik Srbije je rekao da mi moramo, sa naše strane, da osudimo zločine činjene u naše ime i da se po tome razlikujemo od licemera, kao i da je u tome naša snaga.

Vučić je poručio da očekujemo isto tako od drugih da osude zločine, zatim da mi ne smemo više nikada da ponovimo zločine nad bilo kim, ali i da moramo da sprečimo druge da ostvare takve zločine.

Kaže da je u sprskoj krvi ponovo rođena sprska nacija, da bude još jača i sposobinija da zakorači u budućnost. Podseća da nema porodice u kozarskom kraju i zapadno od Drine koja nije stradala od ustaskog noža i dodaje da je i pored toga srpski narod preživeo na tom prostoru.

Vučić je rekao da je je u Kozarskoj Dubiti prvi mladić stasao za vojsku tek 1952. godine, pošto je sve što je bilo starije od 15 godina bilo pobijeno. "Eto kakav je zločin počinjen nad našim narodom. Naš narod je, ipak, preživeo i zbog vas koji ste ovde ostavili kosti. Nikada vas nećemo zaboraviti niti dozovliti da se to ponovi. Živeće srpski narod uprkos svemu", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)