ADVOKAT TOMA FILA: Neprihvatljivo je da britanski pravnik zastupa Srbe, žrtve OVK

Advokat Toma Fila izrazio je danas zabrinutost zato što je britanski advokat Sajmon Loz imenovan za zastupnika i srpskih i albanskih žrtava na predstojećem suđenju bivšim političkim liderima OVK pred sudom u Hagu.

"Niko nije reagovao na tu vest, a to je nešto što može nepovoljno da utiče na krajnji ishod suđenja Hašimu Tačiju i ostalima. Zapravo, za njih je to povoljno jer je, nažalost, poznato da stav Velike Britanije nije uvek išao nama u prilog. Neprihvatljivo je da dopustimo da optuženi dobiju blaže kazne. Kako jedan advokat može da brani i albanske i srpske žrtve. Na stranu to što je Engleska tradicionalno protiv Srbije po tim pitanjima. Mnogo kosovskih zločinaca je oslobođeno na osnovu izveštaja koji su sačinjavali britanski stručnjaci", rekao je Fila za Kosovo onlajn.

On smatra da je potrebno da Srbija zatraži da se za srpske žrtve imenuje neko od srpskih advokata, koji su registrovani pri Tribunalu u Hagu.

"Srpske žrtve treba da zastupa srpski advokat. Srbija to treba da inicira. Sve je nekako prepušteno sudbini, nije trebalo ni da se dozvoli da engleski advokat bude pravni zastupnik srpskim žrtvama. Ja sam pokušao da pokrenem to u pitanje u Skupštini Srbije, ali bezuspešno. Mislim da je jako važno da se nešto preduzme po tom pitanju", poručio je Fila.

Kada je reč o najavi Kosova da će tužiti Srbiju za navodni genocid, što se između ostalog nalazi i u programu aktuelne kosovske vlade na čelu sa Aljbinom Kurtijem, Fila je prokomentarisao da su takve najave, u najmanju ruku smešne.

"To su gluposti. Kurti to radi samo zbog sticanja nekih poena na planu unutrašnje politike. Politička situacija na Kosovu je nestabilna, nikada ne znate da li će i kada će doći do nekih novih izbora, pa Kurti samo želi da održava neki kontinuitet. On može u upravljački program Vlade da stavi šta god hoće, ali je pitanje da li je to i relano, a takve najave su nerealne, nikada ne bi mogle da se ostvare. Prvo i osnovno zbog toga što oni nisu država", ocenio je Fila.

Prema njegovim rečima, jedino što možda mogu da urade, jeste eventualno da zatraže od neke države da to uradi umesto njih.

"Na primer, mogu da traže od Hrvatske, tj. da je zamole da ona pruži ocenu da li je na Kosovu izvršen genocid, pa da Hrvatska podnese tužbu, jer Kosovo ne može da podnosi tužbe pred međunarodnim sudovima", zaključio je Fila dodajući i da tokom njegovog dugogodišnjeg iskustva kao pravnog zastupnuka pred Tribunalom u Hagu, nikada nije pokrenuto pitanje navodnog genocida Srbije na Kosovu.

Kurir.rs/Tanjug