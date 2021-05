PREDSEDNIK VUČIĆ URUČIO ORDEN PISCU HANDKEU: Hvala vam za sve što činite za Srbiju i srpski narod!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je večeras Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena istaknutom austrijskom piscu - nobelovcu Peteru Handkeu.

Handke je odlikovan za naročite zasluge u predstavljaju Srbije i njenih građana u oblasti javnih i kulturnih delatnosti i ličnom istrajavanju u beskompromisnoj odgovornosti prema istini, navodi se u Ukazu predsednika Republike.

Vučić je zahvalio Handeku za sve što je učinio za Srbiju i srpski narod, ističući da je srpski narod srećan što u svoje prijatelje ubraja Klemensa Brentana, Braću Grim, Getea, Petera Handkea, jer našem narodu bolji, bliži glasnogovorovnici nikada nisu bili potrebni.

- Srećan je srpski narod što vas ubraja u prijatelje. Lično kada svaki put želim da razumem stradanje srpskog naroda na Kosovu, često se vraćam srpskom ciklusa Petera Handkea, a i citirao sam ga. Prihvatajući naš orden nakon Nobelve nagrade, čini nam veliku čast. Hvala vam za sve što činite za Srbiju i srpski narod - rekao je predsednik Vučić pre nego što je uručio orden Handekeu.

- A i kako bi, kada svaka Handkeova reč, ma kako suptilna I tanana bila, zvuči gromoglasno i dopire do najudaljenijih kutaka čovečanstva - rekao je Vučić.

Lično, dodao je, svaki put kada želi da razume I sagleda ljudsku dramu srpskog naroda na KiM, posegne za nekom od knjiga iz srpskog ciklusa, kao I da je jednom prilikom govoreći o martovskom pogromu, citirao Handkeovu misao da je "Velika Hoča mesto sa božjim blagoslovom, ali puno nesrećnih ljudi i da bi ih razumeo, dolazim često, volim da razgovaram I pijem vino sa ovim ljudima".

- Handke ima puno moralno pravo na ovu izjavu, jer je ona proistekla iz ličnog iskustva, za razliku od danas modernih a površnih 'news digest' filozofa - istakao je predsednik Srbije.

Podsetivši da je Handke, tragajući za istinom, napisao "Pravdu sa Srbiju", Vučić je rekao da je upravo ta piščeva apologetika, ili bar jednim delom, zaslužna za okasnelu Nobelovu nagradu, koju je po obimu dela i njegovom značaju za svetsku kulturu zaslužio još krajem prošlog veka.

- Od rođenja Handkeov život je 78 godina dug poetski esej, značajan po proživljenom I napisanom. Teme koje on obrađuje, teme su koje obrađuju I formiraju naše živote. Kroz reminescenciju i opažanja likova na najtaniji nacicn opisuje nestajanje porodice, ljudsko otuđenje nedostatak komunikacije - rekao je Vučić.

Nobelovac Handke zahvalio se na ukazanoj časti.

- Apsolutno nisam bio spreman da ću dobiti ovako jedan značajan orde. Rekli su mi da ću se susresti sa predsednikom i da ćemo popiti kafici. Apsolutno nisam spremio govor. Ali to je odraz mog života u kome za mnogo šta nisam bio spreman. Ja kad god pomislim na Srbiju, setim se freske Belog anđela, a jednu kopiju imam i kod kuće koja pokazuje na prazan grob, što pokazuje da se Isus vaskrsao, da je grob prazan. To me uvek navodi na razmišljanje i kontemplaciju. Uvek se po lepom sećam Srbije, hvala vam na ovom ordenu - rekao je Handke nakon prijema ordena i zahvalio se.

Predsednik je istakao I da je Handkeov prepev Disove "Možda spava" trajni spomenik srpskom pesništvu.

Vučić je dodao i da je Handke učinio Srbiji veliku čast prihvatajući naš Oreden, nakon Nobelove I brojnih drugih vaznzih nagrada.

- Mnogo vam hvala. Srbija ovim pokazuje zahvalnost svom akademiku I prijatelju Handkeu. Hvala vam na svemu što činite za Srbiju. Izvinite šo I deo Srba nije uvek umeo da pokaže dovoljnu zahvalnost za sve sto ste učinili za nas. Danas sam ponosan što mogu da kažem da prkosnu Srbiju ni veliki ni njihove sluge nisu uspeli da pokore - poručio je Vučić.

Austrijski nobelovac Peter Handke kazao je, u kratkom obraćanju, da nije bio spreman na dobijanje ovako značajnog ordena od Republike Srbije.

- Znao sam samo da ću se sastati sa predsednikom i da ćemo popiti kafu. Nisam se pripremio. Ali to je dobro, jer u životu često nisam bio pripremljen unapred - kazao je on.

Handke je istakao da, kada god pomisli na Srbiju, uvek misli na Belog Anđela, ikonu iz manastira Mileševa.

- To je anđeo koji pokazuje na praznu grobnicu i kaže "zašto tražite živog među mrtvima. On je time rekao da je Hristos vaskrnuo - objasnio je on.

Handke je rekao da ima kopiju te ikone u svojoj kući i da ga Beli Anđeo redovno dočekuje u njegovom domu.

Kazao je da je zahvaln Belom Anđelu, a i Srbiji na dodeljenom ordenu.

Austrijski nobelovac Peter Handke je pre dva dana u Banjaluci je primio Orden Republike Srpske na lenti za izuzetan rad i zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa sa RS.

Nakon toga, Handkeu je u Andrićgradu uručena "Velika nagrada Ivo Andrić", koju mu je na trgu ispred Andrićevog instituta uručio reditelj Emir Kusturica, za najbolju knjigu objavljenu u Srbiji ili RS tokom 2020. godine "Drugi mač - Majska povest".

