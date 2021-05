USTAŠKA TIRANIJA: Stotinu Hrvata u Vukovaru urlalo "Ubij Srbina", Srbi nisu više SIGURNI NI U SVOJIM DOMOVIMA!

Ne smiruje se ustaško divljanje u Hrvatskoj! Na Dan pobede, 9. maja, u Vukovaru se orilo "Ubij Srbina", a zbog ovih jezivih pretnji Srbi u toj državi se osećaju sve nebezbednije.

Naime, stotinak mladića obučenih u crno kraj krsta u Vukovaru upalilo je u nedelju baklje i razvilo transparent na kom je pisalo - "Koljači i zločinci tabu su tema. Hrvate se u zatvor za uzvike sprema", da bi potom otišli do restorana "Mornar", mesta gde se okupljaju Srbi, i skandirali "Ubij Srbina". Sve ovo se, inače, desilo samo nedelju dana nakon pravoslavnog Uskrsa, kad je dvadesetak hrvatskih navijača, u pratnji policije, prolazila kroz Borovo Selo skandirajući "Oj, Hrvatska, mati, Srbe ćemo klati" i "Ubij Srbina".

foto: Printscreen Instagram

Srđan Jeremić, predsednik Zajedničkog veća opština i kandidat SDSS za zamenika župana Vukovarsko-sremske županije, ocenjuje za Kurir da je tužno i žalosno da pojedine desničarske grupe uzvikuju "U zatvor za uzvike", a da niko ne kaže o kakvim se uzvicima radi - o pozivima na ubijanje Srba koji žive u Hrvatskoj.

- Na njima zato treba da bude primenjena adekvatna sankcija, to jest zatvorska kazna. Nažalost, Vukovar i okolina postaju poprište okupljanja takvih grupacija, koje se temelje na mržnji prema Srbima, što je posebno eskaliralo pred lokalne izbore. Zato su Srbi nesigurni, nezaštićeni i nedovoljno bezbedni i u svojim domovima. Očekujemo od policije da reaguje i pruži zaštitu srpskom stanovništvu, koje ne može da ostvari svoja manjinska prava, već u 21. veku, u državi koja je pritom članica EU, doživljavaju pozive na ubistvo - ističe Jeremić.

foto: Youtube/Printscreen

Žarko Puhovski, politički analitičar i profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kaže za Kurir da je nacionalistički govor u Hrvatskoj uspeo da postigne pomak u tenziji, tako da se Srbi tretiraju kao deo vlasti.

- Sve polazi od činjenice da je Sabor bio takav da je vlada HDZ zavisila od manjinskih stranaka, pre svega srpske. Za to nema racionalnog osnova, ali tako je došlo do toga da se protest protiv vlasti pojačava animozitetom prema Srbima, što je jako loša kombinacija. Prosto je prihvaćeno da hrvatski građani nemaju obavezu zaštite manjine budući da Srbi imaju moć. Naime, onaj ko je slabiji treba se tretirati s popustom, no ako je na vlasti, onda popusta nema. Tako će prostaci to interpretirati u vici "Ubij Srbina". Istovremeno, najgore je što imate policiju koja ne zna šta tačno treba da radi - smatra Puhovski.

Srđan Kolar Ovo je bunt zbog Borova Sela Predsednik vukovarskog SDSS Srđan Kolar naveo je da smatra da je do svega što se prekjuče desilo u Vukovaru došlo zbog bunta jer su privedeni oni koji su prethodne nedelje u Borovu, na pravoslavni Uskrs, skandirali slične parole. Zbog tog incidenta, podsetimo, hrvatska policija je podnela krivične prijave protiv 14 osoba.

Foto/Source:Printscreen Instagram/ Ivana Žigić