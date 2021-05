PREVARANTI! N1 i Nova S lažno optužili Kurir, opet pokazali da su LAŽNI PROFESIONALCI!

Mediji u vlasništvu luksemburške kompanije Dragana Šolaka, portal i televizija N1, portal Nova.rs i još neki bliski ovom tajkunu, u nedelju su opet napali Kurir, praveći vest - bez vesti. Oni su objavili da je Kurir povukao „prvo izdanje naslovnice“ za subotu, 8. maj, na kojoj je bio najavljen tekst o detaljima dogovora Aleksandra Šapića i SNS. Ta naslovna, međutim, nije mogla da bude povučena jer nije ni bila odštampana.

Prećutkivanje

Portal N1 preneo je da je naslovnica povučena, ali i da je redakcija Kurira, odgovarajući na njihovo pitanje, saopštila da je proverom saznala da su tvrdnje koje su najavljene netačne i da je odustala od teksta, a samim tim i najave na naslovnoj strani, kao i da takva naslovna strana nije nigde u javnosti objavljena i nije bila predmet rasprave na društvenim mrežama, što je, koliko nam je poznato, tačno. To je objavljeno u nedelju u oko pola dva posle podne.

Televizija N1, međutim, u večernjem dnevniku u 19 sati objavljuje da odgovor na svoja pitanja ovim povodom nije dobila i prećutkuje Kurirove navode, objavljene na portalu N1 nekoliko sati ranije. Kurir nigde nije mogao da pronađe pitanja televizije N1, ali prosto je nemoguće da oni u 19 sati ne znaju da je njihov portal objavio naš odgovor. Međutim, televizija N1 objavljuje odgovor Kurira dat portalu Nova.rs, koji ga je, još ranije, u 12.58 objavio, ali u njemu nema navoda Kurira da ta naslovnica nije ni stigla do javnosti. Što je veoma važno.

Zato što je čitav slučaj nešto što se u redakcijama događa i što nije ništa neobično. Samim tim nije ni vest. Redakcija Kurira je, pripremajući broj za subotu, pripremala i naslovnu stranu čitavo popodne. Kako to i biva, kada je sve bilo gotovo, pripremljeni PDF poslat je drugim redakcijama, kao i svakog dana, pre nego u štampariju. U međuvremenu smo došli do novih izvora koji nam nisu potvrdili početnu informaciju zbog čega menjamo naslovnu i obaveštavamo sve kolege da im uskoro šaljemo novu.

Ona prethodna nije ni stigla do štamparije, nije stigla ni do kakvog prvog izdanja, niti je izašla u širu javnost, što znači da nije ni mogla da bude povučena, kako to tvrde mediji Junajted grupe. Nijedna redakcija osim Šolakovih medija u ovome ne vidi vest, jer je to nešto što se često dešava u medijima. Naslovne se menjaju u skladu sa događajima i dešavanjima, novinarskim saznanjima i aktuelnostima. Agencije i mediji često ispravljaju pogrešne vesti, povlače ih kada su objavljene, a pre nego što budu objavljene, u normalnom radnom procesu ih prave, proveravaju i u skladu sa novinarskom profesijom odlučuju da li da ih objave ili ne.

Interesi gazde

Ali za Šolakove medije je vest, vešto spinujući, izostavljajući, praveći se nevešti, to da je Kurir „povukao“ svoju naslovnu stranu. Što nije tačno.

Povlačenje je kada nešto bude objavljeno. A ne kada je radna verzija naslovne, istina poslate redakcijama, zamenjena pre samog slanja u štampu. Ovo je bilo jasno iz našeg odgovora, koje neki Šolakovi mediji nisu hteli da prenesu. Jer onda za njih to ne bi bila vest, kao što u suštini i nije vest. Ali dobro dođe novinarima Šolakovih medija zarad nekih gazdinih interesa. Ovim su po ko zna koji put pokazali da su lažni profesionalci. I ništa više osim toga.

Redakcija Kurira