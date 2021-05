OBRAČUN! KUSTURICA: Tadić i Šutanovac su UNIŠTILI VOJSKU po nečijem nalogu! ŠUTANOVAC: Promeniće mišljenje kao što je promenio ime

Proslavljeni režiser Emir Kusturica oštro je kritikovao poteze koje je bivša vlast povlačila u Vojsci Srbije! On je, naime, rekao da su bivši predsednik države Boris Tadić i nekadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac uništili srpsku vojsku.

- Vojska jeste veoma važna. Ono što su za vreme Borisa Tadića i posebno za vreme gospodina Šutanovca uništili u vojsci, verujem da je svakako bio nečiji nalog. Nisu to oni sami smislili. Srećna je okolnost što se sve to sada presabira - vojska ponovo dobija profil. Posebno mi je drago što se pominje ta ideja da se služi vojni rok, što je bitno poistovećivanje sa mogućnošću da se odbrani sopstvena teritorija - rekao je Kusturica za list Odbrana.

Šutanovac mu na ovo nije ostao dužan, pa je za naš list rekao da "gospodin Kusturica ima umetničku slobodu da priča i o nečemu o čemu ne zna bukvalno ništa".

- Sama činjenica da neko kao on priča o vojsci pokazuje da je potpao pod uticaj, s jedne strane, populističke propagande, a s druge strane, opšteg nerazumevanja sistema odbrane, kao i potreba Republike Srbije. To je još jedna u nizu izjava u kojima svako daje sebi za pravo da komentariše ozbiljna državna pitanja bez da se realno informiše ili da barem pročita na koji način su organizovane najmodernije i najveće vojske sveta - kaže Šutanovac i dodaje:

- Pretpostavljam da ne bi imao to mišljenje da je pročitao izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina da će i ta zemlja pristupiti profesionalizaciji svoje vojske, te očekujem da u tom trenutku i Kusturica promeni mišljenje kao što je promenio i ime.

Pokušali smo da dobijemo komentar i Borisa Tadića ovim povodom, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.

Vlade Radulović, vojni analitičar

Bili smo pred bacanjem na kolena

Vojni analitičar Vlade Radulović za naš list ocenjuje da vojska jeste u vreme pomenutog dvojca prilično nazadovala.

- Ne ulazeći u političke razmirice, činjenica je da je vojska bila suočena s brojnim problemima, naročito u prvoj dekadi dvehiljaditih, odnosno 2006. godine, nakon razlaza sa Crnom Gorom. Taj trend uništavanja vojske imao je veze, pre svega, sa lošom reformom celokupnog sistema odbrane. Naime, različite odluke i dokumenti koji su doneti deluje kao da su uvedeni s namerom da nikada ne budu realizovani do kraja, uključujući i to koliko će biti vojnika i profesionalnih vojnika. Došli smo zato, u jednom trenutku, u situaciju da nam ratno vazduhoplovstvo bude bačeno na kolena, da nemamo avione, niti gorivo za njih i da je takav trend nastavljen, srpsko nebo bi čuvala tuđa avijacija. Logično je pitanje je li to i bio nečiji interes - navodi Radulović.

