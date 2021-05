PODLI PLAN! Hrvati spremaju ZAMKU ZA SRBIJU, nameravaju da blokiraju naš put u EU, to više i NE KRIJU!

Hrvatski zvaničnici otvoreno najavili da će uslovljavanjima saplitati Beograd tokom pregovaračkog procesa. Razlog za to je činjenica da bi naša zemlja kao članica Unije skinula Hrvatsku s pozicije arbitra na Balkanu, ocenjuju sagovornici Kurira

Hrvatska više i ne krije da će sve svoje resurse usmeriti na blokiranje Srbije na putu ka članstvu u EU. Poslednje izjave najviših hrvatskih zvaničnika nesumnjivo potvrđuju da će saplitanje Beograda, koje uveliko traje, u budućnosti biti još agresivnije. Srbija je geopolitički daleko važnija za Evropu od Hrvatske, pa bi pozicija Zagreba, u trenutku našeg ulaska u Uniju, bila dodatno marginalizovana unutar EU, ocenjuju sagovornici Kurira.

Otvorene pretnje

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović nedavno je negodovao zbog evrointegracija Srbije, te potvrdio zapravo da Zagreb gotovo svu svoju moć crpi iz Brisela.

- Mi nismo u ravnopravnom položaju. Mi smo članica EU, oni (Srbija) nisu. I ako žele ući, moramo da razgovaramo. Ja ne želim taj položaj da koristim za ucenjivanje, ali imam dojam da na drugoj strani uopšte ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u EU - zapretio je Milanović. I šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman upozorio je da evropski put Srbije ide preko Hrvatske.

Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović kaže za Kurir da praksa unošenja otvorenih bilateralnih pitanja u pregovarački proces nije novina, već "dokazano rđava praksa, koja nije pokazala ništa što bi bio doprinos kredibilnosti procesa i podizanju poverenja".

- Nova metodologija pristupnog procesa posebno ima za cilj upravo poboljšanje ovih elemenata procesa, odnosno više kredibilnosti i poverenja, a uz to teško idu bilateralna uslovljavanja. Inicijative i konstruktivnost Srbije i posebno predsednika Vučića u smeru dobrosusedske saradnje, uključujući i sa Hrvatskom, mislim da bi trebalo na valjan i objektivan način da budu vrednovane. A poruke iz Hrvatske, kao prve države sa prostora tzv. zapadnog Balkana koja je pristupila EU, posebno bi trebalo da idu u pravcu podrške politici proširenja i integracije ostatka ovog regiona - izjavila je ona.

Moramo biti spremni

Bivši diplomata Milisav Paić naglašava za naš list da nema nikakve sumnje da će Hrvatska kočiti Srbiju na putu ka EU.

- To je Milanović jasno najavio. Hrvati će zloupotrebljavati svoju poziciju članice Unije i otvarati veštačke teme, poput problema nestalih ili razgraničenja na Dunavu, i tako usporavati ulazak Srbije u EU. Srbija je geostrateški mnogo važnija za Evropu od Hrvatske i članstvom naše zemlje u EU Hrvati bi izgubili ulogu nekakvog arbitra na Balkanu i dodatno bi se marginalizovala njihova pozicija unutar Unije. Dakle, Hrvatska će sasvim sigurno to raditi i mi na to treba da budemo pripremljeni - objašnjava naš sagovornik.

Hrvatski mediji Prioritet EU je Srbija: "Primite je" foto: EPA / OLIVIER HOSLEt U odjecima na briselski sastanak u ponedeljak, na kojem je centralna tema bio zapadni Balkan, hrvatski mediji su objavili da EU u suštini ne zanima BiH, nego Srbija. Jutarnji list navodi da je ovaj skup šefova diplomatija EU sazvan na hrvatsku inicijativu nakon što se pojavio takozvani non-pejper s predlagom da se BiH raspadne po etničkom ključu. Ovaj list piše i da je za EU ključni problem kosovsko pitanje i Srbija, kao najveća država u regiji s uplivom u BiH, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Pre sedam dana bivši slovenački predsednik Milan Kučan potvrdio je da mu je predsednik Evropskog saveta Herman van Rompej, kada mu je pre deset godina predao dokument o stanju u BiH, odgovorio: "Pažnja EU - sve dok nema rata - usmerena je na Srbiju, Srbiju treba što pre osposobiti i primiti u EU kako bi ona, kao regionalna sila na Balkanu, preuzela odgovornost za pacifikaciju Balkana." Taj se trend, kako navode izvori Jutarnjeg u Briselu, vidi i u non-pejperu o rešenju kosovskog pitanja, koji u potpunosti ide u prilog Beogradu.

