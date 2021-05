HRVATSKA POKUŠAVA DA BLOKIRA PUT SRBIJE KA EU: Naša zemlja na pravom putu vraćanja svoga ugleda! Milanovićeva izjava nema osnova

Put Srbije ka Evropskoj uniji već je dovoljno težak, a susedna Hrvatska čini sve da ga još više oteža. Naime, hrvatski predsednik Zoran Milanović ne skriva da će usloviti Srbiju rešavanjem pitanja nestalih lica, ali ide i dalje s provokacijama tvrdeći da "ne postoji stvarna ambicija da Srbija za 15 godina uđe u EU".

Koliko njegove izjave mogu da nas ometaju u pridruživanju, da li odluke o mogućoj blokadi može da donese predsednik ili to radi vlada, i koliko je mišljenje Hrvatske relevantno? Na ova i ostala pitanja u Usijanju dana odgovaraće Veljko Odalović, generalni sekretar Narodne skupštine i predsednik Komisije za nestala lica, profesor Dragan Simeunović i Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog veća (SNV) u Hrvatskog i predsednik SDSS.

- Prvo pitanje o nestalim licima je pitanje koje traje veoma dugo, jedno veoma senzibilno pitanje. Čak 10.000 na prostoru bivše Jugoslavije se vodi kao nestalo lice, a samo na prostoru Hrvatske još 1980 lica se vodi kao nestalo. Kada je u pitanju ova tema ona jeste uvek u prioritetu. Svakako da nam u ovom trenutku ne trebaju zapaljive izjave - naveo je Odalović.

Kako je Odalović rekao još u ovom trenutku ne bi trebalo da ističemo brojke nestalih ljudi, ali ni da ističemo nacionalnu pripadnost.

Izjave predsednika Hrvatske, Zorana Milanovića, o Srbiji i sadašnjoj vlasti, prokomentarisao je i Simeunović.

- Ta retorika je sastavni deo jedne atsmosfere koja nepotrebno traje nakon završetka rata. Mi vidimo naprosto postoji neka vrsta uživanja u toj poziciji nadmoći koja ne proizilazi u snazi Hrvatske. Kada se slabiji ponaša ovako agresivno, a po svemu sudeći možemo reći da je Hrvatska slabija vojno i ekonomski od Srbije, onda je to samo zato što neko stoji iza slabijeg koji vređa jačeg. Međutim mislim da je Srbija na pravom putu vraćanja svoga ugleda kao država koja je imala u 19. i početkom 20. veka kada je bila cenjena kao država - naveo je akademik Simeunović i dodao:

- Hrvatska politika se zasniva na prošlosti, a prošlost ne postoji u sadašnjosti. Nema rata, niti može biti rata između Srbije i Hrvatske.

Povodom izjave Milanovića da srpske vlasti rade sve samo da ne uđu u EU, Pupovac je rekao sledeće:

- Prvo proces proširenja je u zastoju, ili je ozbiljno usporen i to je poznato svakom ko prati proces proširenja. On je zastao nakon ulaska Hrvatske u EU, zastao je nakon velike krize, i dodatno se zakomplikovao... Ni jedna vlast u poslednjih 15 godina nije radila na tome da Srbija ne uđe u Evropsku unija, tako da ta izjava predsednika Milanovića nema osnova i nema dodira sa činjenicama. Ono što predstavlja problem jeste pokušaj da se kaže da će vrata ulaska Srbije u EU biti na granici Hrvatske. To je suprotno odluci koju je usvojio hrvatski sabor, neposredno pre nego što je Milanović postao predsednik Vlade - naveo je Pupovac.

Hrvatska može da pokuša da blokira put Srbije zarad sitnih pobuda ili interesa.

- Nema tema oko kojih se Milanović i Plenković slažu, ali evo sada su našli ovu temu sa Srbijom oko koje se slažu kao što su nestala lica. Kad god su neki izbori u Hrvatskoj tema im je Srbija. Tela nestalih i Hrvata i Srba su u Hrvatskoj - naveo je Odalović.

