BLISKI ISTOK PRED NOVOM EKSPLOZIJOM: Najjači sukob Izraela i Hamasa od 2014. preti da preraste u novi rat

Najmanje 43 ljudi ubijeno je u sukobima u Pojasu Gaze i šest u Izraelu, javlja Rojters.

Izraelska vojska je izvela jake vazdušne napade na Gazu, dok su palestinske snage uzvratile ispaljivanjem raketa na Tel Aviv i Beršeb, kao i Jerusalim. Ovi sukobi, najgori od 2014, izazvali su strah u svetu od povratka opštem ratu i širenju konflikta po celom Bliskom istoku.

Suprotstavljeni

Ambasador Palestine u Srbiji Muhamed Nabhan pozvao je sve „dobronamerne ljude“ da izvrše pritisak na Izrael da prihvati mirno rešenje.

- Mi pozivamo na pregovore već godinama, ali Izrael nikako da prihvati da pregovara na načelima koja su definisana i koja su potpisana sa njima. Oni žele i dalje u Istočnom Jerusalimu da izbace ljude iz svojih kuća i da dovlače doseljenike iz raznih zemalja sveta da ih tamo naseljavaju - rekao je Nabhan za Tanjug.

Ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan rekao je na konferenciji za novinare da njegova zemlja nema nameru da dovede situaciju do eskalacije.

- Izrael nema nameru da uništi Gazu ili da uništi Hamas. Ako bismo želeli to da uradimo, mogli bismo za manje od dva dana. To nije naša namera. Definitivno naša namera nije ni da ubijamo civile - izjavio je Vilan.

Region već ključa

Sami Hajo, predsednik Palestinske dijaspore u Srbiji, za Kurir poručuje, pre svega, da nije u pitanju sukob Izraela i Hamasa, već čista agresija.

- To nisu dve ravnopravne sile koje se sukobljavaju, već čista agresija jedne strane na nedužan i nenaoružan narod, koji goloruk brani svoj dom. S jedne strane, najsavremenije oružje, a s druge, samo kamenje u rukama naroda - kaže on za naš list.

Bojazan da sve preraste u pravi rat je opravdana, kaže.

- Nažalost, na Bliskom istoku ključa već dugo i za sekund može da se sve pretvori u regionalni rat. Mi želimo samo da dobijemo svoju nezavisnu državu sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom - zaključuje Hajo.

Linija sukoba

Da postoji bojazan od izbijanja rata, smatra i Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti Edukons.

- Ovo je najveći i najopasniji sukob između Izraela i Hamasa po broju ispaljenih raketa i žrtava od 2014, koji preti da preraste u sveopšti rat ako odlučno, hitno i nepristrasno ne reaguje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji jedini može zaustaviti ovaj nerešeni decenijski sukob. Ne treba utvrđivati ko je prvi isprovocirao sukob, ko je više kriv i ko treba prvi da obustavi sukob, što vidimo iz izjava svetskih zvaničnika. Pojedine svetske sile ne bi smele da koriste parolu „zavadi, pa vladaj“ - ističe Bjegović za Kurir.

RATNI REPORTER HASAN HAIDAR DIJAB ZA KURIR

Sukob odgovara obema stranama, a narod ispašta

foto: Screenshot

Hasan Haidar Dijab, ratni reporter i novinar Večernjeg lista, Libanac iz Bejruta koji živi i radi u Hrvatskoj četrdesetak godina, kaže za Kurir da ovaj sukob zapravo odgovara i jednoj i drugoj strani.

- Ovaj moment obema stranama odgovara. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u ozbiljnim problemima jer nije uspeo da formira vlast i, ako sada to ne uradi, završio bi u zatvoru. Zato bi mu odgovaralo da u ovim sukobima dokaže da je on zaštitnik Izraela i Izraelaca. S druge strane, Hamas je u ovom momentu, nakon odlaganja parlamentarnih izbora u Palestini, iskoristio situaciju sukoba zbog iseljavanja porodica da pokažu da predstavljaju legitimitet. No, situacija je izmakla kontroli - kaže Dijab.

Ističe da je najgore što ni jedna ni druga strana nisu ništa dobile, dok samo narod ispašta.

- Niko neće da popusti, a činjenica je da situacija može da preraste u ozbiljan regionalni krvavi rat - upozorava Dijab.