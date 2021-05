VUČIĆ O KRITIKAMA NA RAČUN VLASTI: Rezultati govore o napretku Srbije i borbi koju vodimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da rezultati o napretku Srbije i govore sami za sebe o rezultatima politike koju vodi i da građani najbolje vide šta je urađeno.

Vučić je, upitan za pisanje pojedinih medija, koji svaki povod koriste da kritikuju potez vlasti, kazao da je jedna činjenica da postoji deo tajkunskih medija koji nema drugu temu sem njega.

- Ne bi postojali da se meni nešto dogodi. Probudili bi se i ne znam šta bi rekli. Ako nije Aleksandar Vučić najgore đubre na svetu tema za njih ne postoji - kazao je on, uz konstataciju da je nemačkaj poslovica "Rezultati govore sve", najadekvatniji odgovor na to.

- Možete da pričate laži. Nemojte da podsećam na sve laži kao što je bila da je Beograd na vodi Vučićeva fantazmogorija, da auto-put Miloš Veliki nikada neće biti završen, kao i priča da bolnice neće biti gotove za četiri godine, a ne za četiri meseca, da pruga neće biti gotova, pa sve do naših muzeja za koje su govorili da ih nećemo otvoriti. Na kraju ljudi mogu da vide sve - rekao je on.

Vučić je ukazao da su političari u Srbiji, a imali smo sve, kaže, kriminalno loše vlasti koje nisu povećavale standard ljudi, naučili u 20 godina da ponavljaju jednu stvar a to je da su frižideri prazni.

foto: Printscreen Tanjug

- Danas kada čujete tako nešto shvatite koliko su zaostali u vremenu i prostoru. Plate su povećane, iako i dalje nisu dovoljno visoke, penzije nisu bile nikada više. To su činjenice. Borićemo se da budu još više - objasnio je on.

Vučić je rekao da su u Srbiji kontejneri prepuni hrane, i da nijedan dan nije bio frižider prazan. U Srbiji, kaže, samo je jedana odsto ljudi koji su suočeni sa tim problemom, a na smanjenju tog broja, će se kaže i dalje raditi. Vučić se osvrnuo i na borbu koju je vodio na međunarodnom planu i istakao kako se borio za Srbiju u teškim pregovorima od Vašingtona do Brisela.

- Izdržali smo najveće pritiske. Ambasador Izrael rekao je da je na tu zemlju izvršen veliki američki pritisak, kojem su podlegli. Lično sam izdržao taj pritisak u Beloj kući. Srbija nije uradila ono što je Izrael učinio - konstatovao je on.

Vučić je rekao da je sada u Srbiji tema kolika je plata, a ne da li može da se dobije posao. Istraživanja pokazuju, kaže, da čak i oni koji tvrde da Srbija ide u lošem smeru, a dvostruko ih je manje od optimista, priznaju brojne rezultate.

- Ponosan sam na ono što sam radio u godinu dana, na ljude koji su vredno radili. Ako je njima dovoljno da govore sve najgore da bi rekli nešto, neka to rade. U laži su kratke noge. To prođe kao sa Jovanjicom - zaključio je Vučić.

Vakcinacija prvi i osnovni uslov za rast privrede

Vučić je poručio danas da je vakcinacija prvi i osnovni uslov za dalji privredni rast Srbije.

- Prvi i osnovni uslov je vakcinacija, jer ne može se raditi ništa ako nemate radnike - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje povodom i prognoza MMF-a i Evropske komisije o privrednom rastu Srbije i od čega će on zavisiti.

Vučić je ukazao i da brojevi obelelih nisu pali sami od sebe, već zato što je veliki broj ljudi vakcinisan, ali upozirava, još nedovoljno veliki.

- Kada pređemo dva i po miliona vakcinisanih, ako se računa da ima pet i po miliona punoletnih građana, onda smo negde na sigurnom. Sada smo na 2 220 000, a danas očekujem doatno povećanje - kazao je Vučić.

On je istakao da su drugi uslovi za privredni rast nastavak privlačenja direktnih stranih investicija, kao i jačanje domaćeg privatnog sektora. Napominje da je važno investiranje domaćeg privatnog sektora, i da se za to traže dodatne garantne šeme koje drzava moze da pruzi od korporativnih obveznica do drugih načina. Naveo je da je za rast privrede važano i jačanje naših javnih investicija kao i potrošnja.

(Kurir.rs/Tanjug)