MLADIĆU POZLILO U HAGU: Fizički je oronuo, sam ne može da pređe ni 150 metara, a nije mogao ni da se seti broja svoje supruge

Presuda nekadašnjem komandantu VRS Ratku Mladiću (79) biće objavljena 8. juna, a njegov advokat Branko Lukić kaže da očekuje pozitivan ishod ukoliko se sve bude gledalo s pravne strane.

Dodaje i kako je zdravstveno stanje Ratka Mladića jako loše i da on to ne želi da prizna. Dodaje da je Mladić fizički oronuo i da ima mnogo bolesti, a često ne može sam da boravi.

- Ja ne volim da nagađam. Ukoliko se bude gledalo pravo, činjenica i dokazi, očekujemo povoljan ishod i da uskoro, Bože zdravlja, general sedi ovde s nama. Bilo bi bolje društvo. Ako je na sceni politika, onda znamo kako je to do sada radilo. Zdravstveno je vrlo loše već dugi niz godina. On je čovek tvrdog duha, ali je fizički oronuo, ima mnogo bolesti, vrlo često ne može sam, ali bori se, nikada ne kuka, nikada se ne žali, tako da mi od njega ne možemo da čujemo u kakvom je stanju, nego znamo samo kad vidimo medicinsku dokumentaciju i u kojoj fazi je ta njegova zdravstvena katastrofa - rekao je Lukić.

Sin Ratka Mladića, Darko Mladić, kaže da je njegovom ocu pozlilo pre nekoliko dana u Hagu, odnosno da je imao zdravstvenu krizu i vrtoglavice. Opisao je i kako Ratko nije mogao da se seti broja svoje supruge sa kojom se inače čuje tri puta dnevno.

- Ovde se pre svega radi o žalbi po prvostepenoj presudi, osim što je odbrana dokazala da general nije kriv, imali smo takva kršenja Tribunala, da sa te strane sudijama ne treba puno da ponište tu presudu. Međutim, mi ne možemo da nagađemo. Brzo će doći taj 8. jun. Tražili smo da se oslobodi po svim tačkama ili da se proces vrati na početak. On to neće moći da izdrži zdravstveno. Oni su rekli da bi on mogao da pobegne u takvom zdravstvenom stanju. To je čovek koji ne može da pređe 150 metara sam! To je cinično jedno obrazloženje. General, čak i po njihovim nekim dokumentima, nije sposoban za suđenje. To se može pročitati. General je sad u ponedeljak imao neku zdravstvenu krizu i vrtoglavice. Zvao me da me pita koji je broj telefona moje majke, nije mogao da se seti, a s njom se čuje po tri puta dnevno. On odavno nije za suđenje - priča sin Ratka Mladića.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća AP Kosova, podseća da su osuđenici u Hagu uglavnom po pravilu do pre dve-tri godine bili na slobodi nakon što vremenski prođu dve trećine kazne.

- Menjaju principe iz dana u dan. Mi smo imali do pre dve-tri godine, kad isteknu dve trećine, advokat pošalje zahtev i nakon što istekne dve trećine kazne, svi uglavnom idu kući. Oni nisu u obavezi da odgovore na to. To je slučaj (Nebojše) Pavkovića, (Sretena) Lukića i (Radivoja) Miletića, već imamo nekoliko ljudi koji su izdržali dve trećine kazne, advokati su podneli zahtev za privremeno puštanje na slobodu i na nijedan od tih zahteva nije odgovoreno. Očigledno da se prema našima ne žele da se drže tog principa dve trećine. Bez obzira na to koliko je Mladić bolestan, to se njih ne tiče - kaže Anđelković.

