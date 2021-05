VLADIMIR MANDIĆ: Tražim da se pod hitno smeni Gradski odbor SNS Beograd sa Nebojšom Stefanovićem na čelu

"Kao član Gradskog odbora SNS Beograd od 2009. godine, odbornik grada Beograda od 2012. do 2018. godine i ponajviše, kao neko ko voli i poštuje svoju stranku - onu koja me je učinila ponosnijim no ikad što sam Srbin i nikad zadovoljnijim time šta je sve veliko i dobro urađeno za našu Srbiju, ali i našu Republiku Srpsku - mislim, ali i tražim da se pod hitno smeni Gradski odbor SNS Beograd, na čelu sa Nebojšom Stefanovićem, što je i najvažnije", naveo je Mandić u pisanoj izjavi.

Radi se o nekoliko "trulih jabuka" koje pod hitno treba ukloniti, kako bismo još brže napredovali za budućnost naše dece, pojasnio je Vladimir Mandić.