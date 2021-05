UPOZORENJE: Kosovo bi buknulo ako bi otišli Kfor i Unmik! Kao da neko namerno želi katastrofu, ali Rusija i Kina to neće dozvoliti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da će jedna velika sila uskoro tražiti povlačenja snaga Kfor i Unmik sa Kosova, a prema oceni bezbednosnih stručnjaka, ukoliko bi došlo do odlaska međunarodnih snaga, Kosovo bi, doslovno, buknulo. Srbi bi, dodaju, ostali bez jedine zaštite od samovolje Prištine.

Katastrofa

Vučić je otkrio da je pomenutu informaciju dobio iz obaveštajnih izvora, ali nije mogao da otkrije o kojoj sili je reč. - Dobili smo informacije da će jedna od velikih sila uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenja KFOR-a i UNMIK-a. To bi bila katastrofa. Pokušaću da razgovaram sa (Jensom) Stoltenbergom da učini sve da do toga ne dođe - rekao je Vučić. Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti upozorava da, ukoliko bi došlo do razvoja ovakvog scenarija, Srbi i drugi nealbanci bili bi prepušteni na milost i nemilost vlastima u Prištini.

- Kosovo bi buknulo bez međunarodnih snaga, situacija bi se otrgla kontroli. Niko ozbiljan to ne bi uradio, sem ako neko neće da napravi katastrofu - navodi Dragišić, a na pitanje koja bi zemlja to mogla da zatraži, dodao je: - Ne znamo o kome se radi, predsednik Vučić je rekao samo ono što je smatrao da je potrebno da kaže. Teško je procenjivati koji razlozi stoje iza toga, sama ideja je opasna, dovela bi do sukoba na KIM.

Odlučuje UN

Prema rečima Orhana Dragaša sa Međunarodnog instituta za bezbednost, inicijativa za povlačenje međunarodnih misija sa Kosova bila bi veliki pritisak na Srbiju, odnosno taj pritisak je već sada prisutan samom najavom da bi to moglo da se dogodi. Dragaš podseća da su obe misije - Unmik i Kfor ustanovljene odlukom UN, te i da bi njihovo povlačenje moralo da prođe istu proceduru.

- To nije previše realno imajući u vidu da bi se tome usprotivile Kina i Rusija, kao stalne članice SB. Ali to znaju i inicijatori ove odluke i ukoliko zaista budu pokrenuli ovu proceduru to će značiti da žele da demonstriraju pritisak na Srbiju na otvoren, neskriven način. Nema sumnje da bi povlačenje Unmik-a, a pogotovu Kfora, donelo ogroman rizik za sve Srbe na Kosovu. Time bi oni ostali bez jedine zaštite od samovolje vlade u Prištini i nema sumnje da bi njihov opstanak bio ugrožen kao nikad u poslednjih 20 godina - kaže Dragaš i dodaje:

- Moramo da se podsetimo da su pripadnici Kfora jedini stali u odbranu kosovskih Srba tokom pogroma 2004. i da bi žrtve i progoni bili neporedivo veći da je izostala njihova reakcija.

Marija Zaharova jasna Na odlučuje samo jedna država Marija Zaharova, portparol Ministartva spoljnih poslova Rusije, poručila je da o povlačenju Kfor sa Kosova ne odlučuje samo jedna država, već da je to kolektivna odluka. - Postoje određene strukture koje daju punomoćja i šalju misije u regione. To se ne dešava spontano, strane to usaglašavaju. U okviru tih struktura, mehanizama se razgovara, donose odluke, to nije odluka jedne države, već se donosi kolektivno, u skladu sa međunarodnim pravom. U tom okviru i treba razgovarati o ovim pitanjima - rekla je Zaharova, a osvrnula se i najavu da Hrvatska namerava da otvori vojnu bazu na KIM. - Nisu nam poznati planovi hrvatske strane o otvaranju vojne baze. Što se tiče stranog vojnog prisustva u pokrajini, prema Rezoluciji 1244 SB UN, tu funkciju obavlja jedino Kfor.