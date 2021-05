VUČIĆ O GRANICAMA! Izdržao sam sve pritiske u Vašingtonu, i rekao im: GLAVU DAJEM, SRBIJU NE DAJEM!

Na samom početku gsostovanja predsednik je govorio o današljoj konferenciji za novinare sa Pahorom.

"Samo sam govorio istinu. Je l' imate šta da mi zamerite? Baš me briga šta oni misle. To sam rekao milion puta, nisu naučili da im neko kaže istinu i da se ne plaše za svoju sudbinu".

- Samo sam rekao istinu. Rekao sam istinu. Ja sam na kraju svog mandata i rekao sam ono što sam im govorio 1000 puta. Oni nisu navikli da im neko saopšti istinu. Šta mogu da mi urade? Da ulože više novca u moju smenu? Milijarde ste uložili protiv mere.

Suština je u tome da li sam ja rekao ili ne. Koga god čujete da kaže da je protiv promene granica, znajte da su u pitanju okoreli prevaranti i ljudi koji po svaku cenu žele da unište Srbiju. Jer su ti ljudi već menjali granice Jugoslavije, pa Srbiju. Napali su Srbiju, uništavali naša sela i gradove i ubijali našu decu - rekao je predsednik.

Već ste menjali granice naše zemlje, kada ste se setili principa. Oni su meni poslali predlog zaključaka da svi treba da se protivimo promeni granica. I ja sam njima poslao jedan mali amandman, i to je problem. Oni su se svi saglasili oko toga i poslali meni dokument, a ja sam dodao jednu umetnutu rečenicu.

Rekao sam može, ali da je to u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Suština je u tome da možete nekog da prevarite jednom ili drugi put, kada ga prevarite na treći način niste vi prevarant nego je on budala. Ja sam danas nedvosmisleno govorio. Izdržao sam sve pritiske u Vašingtonu, gde sam rekao Glavu dajem, Srbiju ne dajem.

Za to tamo ću morati da dođem svečano odeven, tamo će biti velikani političke scene Balkana. Slučajno se pogodilo da su to predsednici, da su premijeri bilo bi malo drugačije. Moje je da branim Srbiju. Sa Milom sam se poslednji put video u Jerusalimu ili Istanbulu. Nemam razlog da brinem i da se plašim jer je moja savest mirna. Štitio sam interese svoga naroda i to ću nastaviti da radim - istakao je predsednik komentarišući predstojeći samit na Brionima.

