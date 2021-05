VULIN: Ideja o tzv. velikoj Albaniji je najveća opasnost, a stvaranje srpskog sveta bi stvorilo dugoročan mir na Balkanu

Velika Albanija je najveća opasnost za mir na Balkanu i samo je pitanje da li će se zemlje u regionu protiv njenog stvaranja boriti, kao Srbija, ili se praviti da ideja o njenom nastanku ne postoji, kao Crna Gora, izjavio je danas srpski ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

U intervjuu za Sputnjik, Vulin je istakao da se "velika Albanija" ne može napraviti od teritorija na kojima žive samo Albanci, jer da bi bila moguća, naglašva, ona mora da "razbije" nekoliko država.

"O tome se godinama otvoreno priča, pa treba podsetiti da je Albanija potpisala zakon, memorandum sa KiM kojim se ukidaju granični prelazi, prema kome već faktički ne postoji granica sa KiM i niko u tome ne vidi neki veliki problem. Mi vidimo", rekao je Vulin.

Ističe da gde god Albanci žive oni sebe vide kao deo "velike Albanije" i ukazuje da na to pojedine zemlje u regionu gledaju kao na normalnu pojavu.

"To svi prihvataju kao normalno. Pitanje je da li ćeš da se boriš protiv toga kao Srbija, ili da se praviš da to ne znaš kao Crna Gora. To je stvar taktike, ali svi podrazumevaju da je to u redu i normalno, a ako Srbi samo pomisle da bi živeli zajedno, onda je to već veliki problem zbog koga treba da zaseda Savet bezbednosti", rekao je Vulin.

Upitan da prokometnariše svoju izjavu o stvaranju "srpskog sveta", što su, na konstataciju novinara Sputnjika, pojedine zemlje u okruženju shvatile kao pretnju i povezali sa "nikad prežaljenim planom stvaranja 'velike Srbije'", Vulin je odgovorio da "velika Srbija" nikada nije ni postojala.

"Kamo sreće da je bilo velike Srbije, jer da je bilo velike Srbije mi bismo znali gde živimo i šta je naše. I onda u razbijanjima Jugoslavije, dva puta, znali bi šta je naše, ne bi se ratovalo za to, nego bi se znalo da je to tamo gde žive Srbi. Velike Srbije nikad nije bilo, pa samim tim onda ne mogu ni da je obnovim", naveo je Vulin.

Na pitanje da pojasni šta znači "srpski svet", Vulin je kazao da to znači da Srbi moraju najpre da budu jedinstven politički narod, da isto misle o najvažnijim stvarima koje su bitne za opstanak srpskog naroda, bez obzira gde žive i da znaju da im je prestonica Beograd.

"Ujedinjenje Srba će se desiti. To je proces koji je započeo. Procesom se upravlja, ali ne može da se zaustavi. Kad su procesi istorijski, oni se ne zaustavljaju. Nekad se uspore, nekad se usmeravaju, ali ne mogu da se zaustave. Prirodna potreba Srba je da žive zajedno", kaže Vulin.

Ističe i da će dugoročni mir na Balkanu biti osiguran stvaranjem "srpskog sveta" i dodaje da ono što govori nije stav vlade, ni predsednika Aleksandra Vučića, već njegov lični stav.

Bezbednosnu situaciju na jugu centralne Srbije prema Kosovu, Vulin ocenjuje kao stabilnu s povremenim provokacijama, i dodaje da Srbija uvek vodi računa da sačuva mir.

Govoreći o najavi Hrvatske da će na KiM otvoriti vojni kamp, Vulin je naveo da Srbija protiv toga može da se bori, ali da ne može da spreči takav čin.

"Taj prostor jednostavno nije pod našom kontrolom i međunarodna zajednica je ta koja ima dužnost da poštuje Rezoluciju (Saveta bezbednosti UN) 1244 i da spreči bilo šta slično. Kada je hrvatski ministar izašao i rekao tako nešto. verovatno je znao kakav će to nemir da izazove među Srbima", naveo je Vulin.

Ocenuje da je to bila namerna provokacija i pokušaj pokazivanja kako je prostor KiM, kao što je rekao hrvatski ministar inostranih poslova Grodan Grlić Radman, "nezavisan, zato što je to realnost".

"Ta rečenica ne samo što je bezobrazna, nego je i netačna. Ako ćemo tu realnost, onda ćete morati malo drugačije da gledate prostor KiM i da vidite gde je, šta je i kako je realno. Ne možete da dođete na prostor KiM zato što ste dogovorili sa Kurtijem, morate dogovoriti sa Savetom bezbednosti UN", ističe Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug/Sputnjik)