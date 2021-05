DUŠAN BAJATOVIĆ DRŽI ZORANINU SLIKU NA ZIDU: Mihajlovićeva: Sigurno vežba pikado!

Direktor Srbijagasa, socijalista Dušan Bajatović, na zidu svoje vikendice drži sliku sa, ni manje ni više nego ljutom protivnicom sa kojom se nebrojana puta medijski "čašćavao" - ministarkom energetike Zoranom Mihajlović.

Zajednička slika ovog dvojca s naslovne strane jednih novina krasi već neko vreme zid kraj ulaznih vrata Bajatovićeve kuće za odmor u selu Susek, nedaleko od Beočina, i to uz brojne druge novinske isečke, čestitke i poklone.

Imajući u vidu da Bajatović i Mihajlovićeva imaju sve samo ne drag i prijateljski odnos, te da je ona "američki čovek" a on "ruski štićenik", biće da prvi čovek Srbijagasa ne skuplja samo drage uspomene.

A to, reklo bi se, smatra i Mihajlovićeva koja je na duhovit način prokomentarisala činejnicu da krasi Bajatovićev kutak s uspomenama.

- Predivno... Pretpostavljam da se gospodin Bajatović tako sprema za turnir u pikadu, a na sreću još uvek je početnik te sam još uvek živa - rekla je ministarka za naš list.

Iako smo pokušali da dobijemo i Bajatovićev komentar ovim povodom, on nam do zaključenja ovog broja nije odgovarao na pozive i poruke. Naime, ovaj dvojac poznat je po brojnim međusobnim sukobima i netrpeljivosti, a jedna od poslednjih varnica izbila je između njih oktobra prošle godine kada je ministarka tokom sastanka sa direktorima javnih preduzeća iz njenog resora izbacila Bajatovića zbog, kako je tada rekla, "nepoštovanja institucije Vlade Srbije", i to sve uz pretnju obezbeđenjem. Takođe, ministarka je u više navrata kritikovala visinu Bajatovićeve plate, za koju je u jednom trenutku ocenila i da nije normalna.

