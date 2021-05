VUK DRAŠKOVIĆ I MILOVAN JOVANOVIĆ U USIJANJU DANA: Srbija pred velikim diplomatskim izazovima

Poslednji "non pejper" predviđa da južna srpska pokrajina Kosovo dobije specijalan status u okviru Srbije na 99 godina. Da li ovo ukazuje na bolje perspektive kada je reč o kosovskom pitanju? Šta će doneti dogovor lidera Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo - Brioni koji se održao danas, zašto se zagovaraju promene granica, kao i šta možemo da očekujemo od sasatanka predsednika Aleksandra Vučiča sa generalnim sekretatorm NATO Jensom Stoltenbergom, budući da smo čuli najavu da postoji mogućnost da će jedna zemlja tražiti povlačenje snaga KFOR i UNMIK sa Kosova?

Večerašnji gost u Usijanju dana je Vuk Drašković, lider SPO, a preko skajpa se uključio Milovan Jovanović, novinar i politički komentator. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

foto: Printscreen/Kurir

- Novi non-preper, nema nikakve sumnje da bi većina Srba to prhvatila, ali ja bih to nazvao "slepi no pejper" jer je to neostvarivo, odnosno samo ako bi Albanci na Kosovu poništili svoju i državnost i ujedinili se sa Srbijom, kaže Drašković.

- NIsam siguran da taj novi non pejper ne krši Rezoluciju 1244. Time je Srbiji oduzet suverenitet nad Kosovom, do konačnog rešenja, a SB UN je na osnovu preporuka međunarodne Kontakt grupe ovlastio MArtija Ahtisarija da bude medijator u srpsko-albanskim pregovorima. Te smernice kontakt grupe za koje je glasala i rusija, glase dfa nema povratka na stanje pre 1999. i nema deobe Kosova. Nema ujedinjenja Kosoova sa Albanijom. Rusija je za ovo glasala, ali je Vladimir Putin postavio ultimatum da će Rusija ti prihvatiti ako nezavisnost dobiju Abhazija, Pridnjestovlje, a danas bi takav bio i Donbas.

foto: Printscreen/Kurir

- Druga varijanta bi bila da Albance silom vratimo u Srbiju, ali bi tad NATO imao pravo da interveniše. Kod nas, ubeđen sam, da 95% tzv. eksperata koji se bave Kosovom nije ni čitao rezoluciju 1244.

- Polazne činjenice novog non pejpera su neznalačke. Ne bih to komentarisao, sad je to u modi. Mislim da albanski papir su pisali umni ljudi i da ne krši Rezoluciju, to je pisano da Srbija bude sita a Kosovo na broju. To je Ahtisari ++, on je za položaj SPC iznad Ahtisarija. A time se sugeriše da sve crkve i manastiri dobiju status Svete Gore. Sve priče da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova su zlonamerne.

-

(Kurir.rs)