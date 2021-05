ŠTA SE OČEKUJE OD MOGUĆEG SUSRETA VUČIĆA I KURTIJA Nova runda za Kosovo u junu, na stolu pitanje nestalih i ekonomija

Ključne teme političkih razgovora naredne runde dijaloga Beograda i Prištine, koja se očekuje sredinom juna, biće utvrđivanje nove agende i rasporeda sastanaka, dok će se tehnički deo tima baviti pitanjima nestalih i ekonomije, otkrivaju sagovornici Kurira.

Aljbin Kurti, premijer takozvanih kosovskih institucija, zbog koga je i prolongiran očekivani sastanak u maju, poručio je da će se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sastati sredinom juna.

Nedugo nakon ove njegove izjave, oglasio se i predsednik Srbije porukom da će se sastati sa Kurtijem ukoliko bude slobodan određenog dana. Kako je dodao, još uvek nema to u agendi jer čeka da mu jave, ali je uvek spreman za dijalog sa Prištinom, jer je to dobro za naše ljude u južnoj pokrajini.

- U tome nema teranje inata nekome, ili ko je glavni baja, već pitanje suštine da li možemo da sačuvamo stabilnost i mir i da pomognemo našem narodu na KiM. To je moja obaveza da radim - naveo je Vučić, a na konstataciju novinara da izgleda kao da Priština tera inat, jer Kurti kaže da će to biti razgovor premijera Kosova i predsednika Srbije, poručio je:

- Za mene on nije premijer Republike Kosovo, već privremenih prištinskih institucija i tu činjenicu poštujem, ali da mene on natera kako ću ja njega da gledam ili kako ću da ga posmatram, to su priče za malu decu. Nije me naterao ni Donald Tramp, predsednik SAD u Beloj kući, a nateraće me neko u Briselu.

Nova agenda

Kakav god dogovor na kraju da bude oko termina naredne runde dijaloga, jedno je izvesno - šta će sve biti na stolu.

Prema rečima Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose, osnovni deo političkih razgovora (Vučić- Kurti) biće posvećen razgovoru o novoj agendi.

- U ovom delu (političkom) ne očekujem ništa, sem dogovora o narednim sastancima i definisanje tema za te buduće susrete. Zna se koje su to političke teme koje čekaju da budu raspravljene - međusobna ekonomska potraživanja, zaštita srpske zajednice, ZSO, ali ne očekujem da se sada o tome razgovora, već na jesen - kaže Janjić i dodaje:

- Kada je reč o tehničkom delu, očekujem da prođu kroz temu nestalih lica, Kosovo će dozvoliti da se na njemu radi (otkopavanje grobnica). Tu moraju da prođu i neke teme u vezi sa ekonomskom saradnjom. Bez obzira na to što je Kosovo proglasilo ukidanje taksi, ono nije objektivno i učinilo to, nisu otklonjene prepreke za promet roba i o tome mora ponovo da se razgovora.

Zoran Milivojević Non pejperi neće biti na dnevnom redu

Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević podseća da je stav Srbije da se dijalog može nastaviti samo tamo/na temama gde je i zaustavljen - pitanje nestalih, ekonomije i da ne može da počne od nule.

- Ne može se razgovorati na platformi koju zagovara Kurti, samo o priznanju, i to (taj stav) će uticati da li ćemo imati sada pravi nastavak dijaloga ili ne. Non pejperi koji su se pojavili, a u vezi sa Kosovom, mislim da neće biti na dnevnom redu, nema ni razloga za to - istakao je Milivojević.

