ZORAN MILIVOJEVIĆ: Opravdana odluka Selakovića o opozivu ambasadora Zurovca iz Poljske

BEOGRAD - Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević ocenio je danas kao sasvim opravdanu odluku ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića da ambasador Srbije u Poljskoj Nikola Zurovac bude hitno vraćen u Beograd.

Selaković je postupio sasvim opravdano, jer je potpis koji je ambasador stavio na pismo vezano za jedno osetljivo pitanje, proizveo štetu za naše odnose sa Poljskom, rekao je Milivojević za Tanjug i podsetio da je zbog toga i poseta ministra Selakovića Poljskoj otkazana.

foto: Kurir

"Tim (Selakovićevim) potezom, Srbija je Vladi Poljske dala do znanja da to što je ambasador potpisao ne odražava stav srpske vlade i treba verovati da će se odnosi između dve zemlje vratiti u normalu, a poseta Selakovića bili realizovana u narednom periodu, jer je očigledno to interes obe strane", naglasio je nekadašnji diplomata.

Milivojević kaže da je taj, neusklađen sa Beogradom potez Zurovca, doveo u pitanje i naše bilaterane odnose sa Varšavom.

"To što je naš ambasador potpisao i prihvatio, kao stav Srbije, očigledno je u suprotnosti sa aktulenom politikom vlade u Poljskoj i zbog toga je usledila reakcija Varšave o otkazivanju posete ministra Selakovića", rekao je Milivojević i dodao da je Zurovac morao da ima u vidu stav Poljske kada je potpisivao dokument.

Prema njegovim rečima, Zurovac je morao da ima u vidu i moguću reakciju i zbog toga je bio obavezan da se konsultuje sa Beogradom.

Ilustracija foto: Instant Google street view, printscreen

"I činjenica da još neki ambasadori, posebno to što Mađarska kao članica Varšavske grupe, Rumunija i Bugarska kao deo EU nisu prihvatile da potpišu to pismo, morao je i iz tog razloga da se dodatno konsultuje sa Beogradom", naveo je Milivojević.

Zurovac je, kako prenose mediji, potpisao pismo podrške poljskoj LGBT zajednici sa još 40 ambasadora, ali o tome se nije konsultovao sa Ministarstvo spoljnih poslova.

(Kurir.rs/Tanjug)