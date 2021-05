NEVIĐENI SKANDAL: Tomin čovek posvađao Srbiju i Poljsku!

Vlada Srbije donela je na današnjoj j sednici odluku o opozivu Nikole Zurovca, ambasadora Srbije u Poljskoj, a koji je, kako saznaje Kurir, dobio pomenutu funkciju na insistiranje Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika Srbije.

foto: Kurir

Zurovac je opozvan zbog skandala - potpisao je pismo podrške poljskoj LGBT zajednici, ali bez prethodnih konsultacija sa Ministarstvom spoljnih poslova, a što je bio u obavezi. Njegov potez je negativno dočekan od strane konzervativne vlasti u Poljskoj, pa je poseta šefa diplomatije Nikole Selakovića, koja je trebalo da bude realizovana dan nakon potpisivanja pomenutog pisma, otkazana/pomerena.

Nikolić kadrirao

- Nikola Zurovac je opozvan na današnjoj sednici Vlade, biće vraćen u Srbiju - kaže izvor Kurira iz Vlade Srbije. Zurovac je, kako saznajemo, radio u Ministarstvu spoljnih poslova, ali je Tomislav Nikolić tražio da radi kod njega kao savetnik.

- Nikolić je želeo Zurovca za savetnika. Kasnije je tražio da bude ambasador u Poljskoj - navodi izvor našeg lista, kao i da je Zurovac blizak sa Ivanom Mrkićem. Zoran Milivojević, nekadašnji diplomata, objašanjava da je ovde po sredi grubo kršenje diplomatskog protokola.

foto: Marina Lopičić

Jasna procedura

- Abeceda diplomatije je da kad postoji osetljivo unutrašnje pitanje (u zemlji u koju ste poslati), obavezno se traži saglasnost i konsultacija sa Ministarstvom. Šta imamo mi da se svrstavamo u nešto što je sukob na relaciji Brisel - Varšava, tim pre što se neke članice EU nisu uključile u taj sukob - Mađarska, Rumunija, Bugarska. Njihovi ambasadori to nisu potpisali - kaže Milivojević i dodaje: - On se sa tim saglasio pred posetu ministra i poseta je otkazana, dovedeni su u pitanje i biletaralni odnosi... Ovakvim gestom Selakovića (pozivom da se ambasador vrati u zemlju), pretpostavljam da smo to sanirali i da će do posete doći.

Kurir/ K.Blagović