MINISTAR MALI: Đilas je primer kako tajkun zamišlja bavljenje politikom, kao kobac se ustremio da osvoji vlast

BEOGRAD - Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je ocenio da je najnoviji intervju Dragana Đilasa odličan pokazatelj kako tajkuni zamišljaju bavljenje politikom.

"Odavno je svima jasno da je politika za njega samo način da uveća svoje bogatstvo i da bi zaustavio istrage koje se vode. Zato se kao kobac ustremio da osvoji vlast, ali je u međuvremenu zaboravio da narod ne zaboravlja njegove prljave poslove. Zato lažima i brutalnim uvredama, posebno na račun predsednika Aleksandra Vučića, pokušava da skrene pažnju sa sebe, odnosno brojnih lokacija u svetu, od Mauricijusa, Švajcarske, do Hongkonga, gde je pohranio ukradene milione evra", naveo je Mali.

On kaže da takav političar i treba da bude zabrinut, jer je došlo vreme da se za malverzacije odgovara, kako bi pravda bila zadovoljena.

"Iako bi to najverovatnije bio Djilasov manir, u Srbiji danas niko nikome ne skida glave, već se sprovodi zakon. To je značajna razlika između nas i njih. Dok su on i njegovi zaposleni vladali ovom zemljom i uživali u luksuzu, građani su se gušili u siromaštvu, gubili su radna mesta, gašene su fabrike. To ne može da se zaboravi, jer su do novca dolazili isključivo pljačkom. Uskoro će državni organi objaviti svoja saznanja nakon opsežne istrage Djilasove hobotnice", rekao je Mali.

On je dodao da Djilasov primitivan vokabular, obično protkan ponižavanjem građana, govori ponajviše o njemu.

"Naš narod kaže - šta je babi milo, to joj se i snilo. Tako se čini da se i Draganu Djilasu pričinjava uspeh na predstojećim izborima, za koje još uvek nije jasno da li će na njima i učestvovati. Njegova, ali i politika njegovih zaposlenih, poput Marinike Tepić, obojena je konstantnim lažima, ali i apsurdima, kojima sami sebe još dublje ukopavaju u političku prošlost. Oni su sami sebi dovoljni, njima nije potreban politički protivnik", zaključio je Mali.

Đilas je u intervjuu za Nova.rs, izjavio da njegova Stranka slobode i pravde stoji bolje nego što govore objavljena istraživanja javnog mnjenja, i pozvao se pritom na istraživanja agencija sa kojima on sarađuje.

On je, međutim, odbio da navede imena tih agencija, da one ne bi, kako je rekao, ostale "bez svih svojih komercijalnih klijenata".

(Kurir.rs/Tanjug)