ALEKSANDAR JOVIČIĆ: Jedini program, vizija, misija i politika Dragana Đilasa je mržnja prema Aleksandru Vučiću

Intervju Dragana Đilasa, čoveka koji je upropastio Beograd i ostao upamćen po milionskim gubicima i pokradenim parama iz gradske kase, i to u medijima koje kupio opljačkanim novcem građana, još jedan je u nizu dokaza da je jedini program, vizija, misija i politika Dragana Đilasa mržnja prema Aleksandru Vučiću, rekao je član predsedništva Srpske napredne stranke Aleksandar Jovičić.

- Interesantno je da Đilas ponavlja već više puta ranije izrečene laži o predsedniku Srbije i Srpskoj naprednoj stranci, ali ni ovog puta ne odgovara na pitanja gde je 600 miliona evra koje je ukrao kao gradonačelnik Beograda. I ranije je Đilas slao svoje megafone poput Marinike Tepić i raznih drugih potrčaka, da iznose neistine o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, a sada je sve to i lično ponovio. Đilasove laži već su toliko izlizane i providne da ni sam u njih ne veruje, ali je i dalje toliko drzak i bezobrazan da nastavlja da ih ponavlja u obraćanju građanima i da ih time vređa i ponižava. Ako takve gnusne laži govori ljudima i očekuje da poveruju onda on poručuje građanima Beograda da su neinteligentni i lakoverni - saopštio je Jovičić i dodao:

- E, pa na veliku Đilasovu žalost, Beograđani niti su glupi, niti zaboravni. Naprotiv, svi mnogo dobro pamtimo njegovu bahatost i uništavanje Beograda, njegove korupcionaške projekte od podzemnih kontejnera, preko kuće Velikog brata do PKB-a. Zbog svega toga, Dragan Đilas i njegova stranka ne da neće više nikada pobediti na izborima, nego su daleko i od cenzusa. I to je jedino realno i jedina istina sa kojom će se koliko sledeće godine suočiti Đilasova ekipa propalica istih kao što je i on sam - poručio je Jovičić.

