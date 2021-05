ANA BRNABIĆ: Vakcine koje se koriste u Srbiji će priznati svi, Đilas i Vučić su fundamentalno različiti ljudi

BEOGRAD - Predsedica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da Srbija ima odlične rezultate, ne samo na polju vakcinacije već i u ekonomiji, da je primer za mnoge, čak i kada je reč o digitalnim pasošima koje će, kako je ocenila, kao i sve vakcine kojima su gradajani Srbije vakcinisani, priznavati svi.

"Verujem da će i Sinofram vakcina brti prihvacena u EU, kao što su je prihvatile i Grčka i Mađarska, takođe i Španija, pregovaramo sa Izraelom, oni su rekli da će priznavati samo one koji su oni priznali", rekla je Brnabić gostujući na TV Pink i naglasila da je uverena da će EU priznati sve vakcine.

Brnabić je rekla da su digitalne potvrde o vakcinaciji, koje će i građani Srbije morati da pokazuju, priznavati svi.

"Bili smo prva ili druga zemlja koja je počela da ih koristi, već ih je unilateralno priznala Grčka, jer još nema svoje digitalne sertifikate, priznali su nase, UAE ih je priznala, Turska, Mađarska, sada i Španija, očekujem da ih bez ikavih problam priznaju svi", rekla je premijerka Srbije i dodala da su naši digitalni sertifikati primer kako oni treba da izgledaju.

Premijerka je ponovila da je brine mali procenat vakcinisananih mladih ispod 30 godina.

"Mladi, a vakcinisano ih je 12 odsto, drže ključ kraja epidemije u svojim rukama i potpune bezbednosti i sugrinosti, i kolektivnog imunuteta", kazala je Brnabić.

Dodala je da Vlada radi sa celokupnom ivent industirijom, Egzitom, Bir festom, Lav festom i ''da je predlog da se na Svetski dan muzike otvori Srbija''.

Da li ćemo uspeti videcehmo za sada sve deluje jako dobro, rekla je Brnabić i dodala da se nada da će i 3.000 dinara motivisati ljude da se vakcinišu.

Predsednica Vlade naglasila je da Srbija i u ekonomiji ima odlične rezulate, da industrija raste, građevinarstvo takođe beleži jak rast, kao i oblast informacionono-komunikacionih tehnologija, koja je, kako je dodala, samo u martu imala rast od 27 odsto.

"Sve ide dobro da se čak i plašim koliko nam dobro ide", rekla je presednica Vlade.

Prema njenim rečima, Vladi je cilj da se dostigne rast od sedam odsto, koliko im je zadao predsednik Vučić.

''Moraćemo dobrano da povučemo, to je dobro što dajete sve od sebe, izvalačite svaki atom snage i pokušavate da iskoristitet sve'', rekla je ona i posetila da je samo takav pristup omogućio da zabeležimo pad od jedan odsto dok su svi ostali padali mogo više.

Brnabić je izrazila zadovoljstvo što je predsednik u petak otvorio fabriku u Priboju, i naglasila da je to bila dolina gladi do 2012. godine.

"Računala sam večeras da smo od maja 2015. godine kada je vlada otvorila slobodnu zonu Priboj u krugu FAP-a do danas u okviru te slobodne zone otvorili 900 i više radnih mesta. Ako tom broju dodamo i 400 zaposlenih u AFT, u Priboju je do danas otvoreno 1.351 radnih mesta", rekla je ona.

Sve to pokazuje koliko smo se menjali i koliko je Srbija danas drugačija.

Perdsedica Vlade Srbije naglasila je da Srbija sve čini za svoje građane, a potvrda toga je i ukidanje rominga sa Grčkom.

"Apeluejm na sve naše ljude da što više letuju u Srbiji, ali za one koji izaberu da idu negde drugde, a najvise njih ide u Grcku, potrudili smo se kao Vlada da im olaksamo ne samo digitalnim sertifikatom, već i romingom", rekla je ona i pozvala građane da ipak letuju u Srbiji i da računaju i na nove prelepe hotele, poput onog otvorenog u Priboju i turističkog kompeksa koji će uskoro biti otvoren Vranjskoj Banji.

Đilas i Vučić su fundamentalno različiti ljudi

Premijerka Srbije Ana Brnabić je večeras rekla da su Dragan Đilas i Aleksandar Vučić fundamentalno različiti ljudi.

"Oni su iz osnova, iz korena različiti ljudi. Zaista mogu da razumem da Đilas apsolutno ne može da razume ponašanje Vučića, i da misli da je to ponašanje nekog mentalnog obolelog. Ako mene pitate, Đilas je običan siledžija i ima mentalitet drumskog razbojnika. On ne moze da razume kako ovoj zemlji može da bude bolje, on želi da se bavi politikom isključivo iz razloga ličnog bogaćenja", rekla je Brnabić za TV Pink.

Ona je dodala da je Đilas, dok je bio na vlasti, "bio bogatiji svaki dan, a građani Srbije sve siromašniji i siromašniji".

"Dragan Djilas je zavrsio svoju vladavinu sa vise od 600 miliona evra. On ne moze da razume da neko ko je predsednik Srbije, sa tako neverovatnom podrškom građana Srbije, da ne koristi vlast za lično bogaćenje, nego želi da ta Srbija pobeđuje. On ne moze da pojmi Aleksandra Vucića", kazala je Brnabić.

Premijerka Srbije je rekla da Srbiji kao državi, društvu, izuzetno je značajno da više nema Dragana Đilasa.

"To smo ostavili iza sebe. Sada imamo lidera kao što je Aleksandar Vučić. Podsetiću da je Srbija 2012. godine bila na začelju u regionu, tada je Djilas vodio zemlju. 'Tukli' smo se sa Albanijom i Severnom Makedonijom, a Crna Gora nam je bežala više od 100 evra. Sada ne možemo da se poredimo po brojnim faktorima ni sa jednom zemljom u regionu - daleko smo ispred njih", dodala je Brnabić.

