PREDSEDNIK SRBIJE SAOPŠTIO DOBRU VEST: Narode, uspeli smo! To je ono što smo čekali VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas svim građanima da ima dobre i lepe vesti.

- Imam dobru vest za sve ljude u Srbiji. Prosečna plata u martu iznosila je tačno 555 evra. To je ono što smo čekali, znali smo Da je mart referentni mesec. Ovih 555 evra u poređenju sa 330 kada sam postao predsednik Vlade Srbije je orgoman napredak. Za to ste vi ste zaslužni, a pre sve svega ste zaslužni sto Srbija više nije zemlja gubitnika već dobitnika koja može u svemu da se takmiči i pobeđuje one koji vekovima bili ispred nas- kazao je predsednik.

On kaže da je sada veliki zadatak pred nama.

- Moramo da radimo, da se trudimo i da se boirimo da plate pre kraja godine podginemo na više 600 evra. Uveren sam da ujedinjeni to možemo! Čestitam vam! Živela Srbija - poručio je predsednik Vučić.

(Kurir.rs)