ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Đilasa napustili svi bliski saradnici!

Lider Spasa Aleksandar Šapić raskrinkao je lidera SSP Dragana Đilasa i otkrio da su ga napustili svi saradnici iz vremena dok je bio na čelu Beograda, te ocenio da su njegovi današnji udarnici Marinika Tepić i Ljuban Panić nekada mogli samo da ga gledaju na TV.

O prošlosti

Šapić je, naime, prokomentarisao Đilasov intervju u kom je, između ostalog, rekao da ne želi da komentariše svoje bliske saradnike.

- Već godinama ćutim i trudim se da budem korektan zbog prošlih vremena, da o nekim stvarima ne govorim. Pozivam zato Đilasa da počne da govori o meni i da počne da govori o svim odnosima koje smo imali, može da pozove i druge svoje bliske saradnike, samo pitanje je gde su oni, jer ih oko njega više nema - poručio je Šapić na TV N1.

Konstatovao je da od više od 50 ljudi koji su s njim vodili Beograd, oko Đilasa više nema nijednog.

Nestao bez traga

- Gde su ti bliski saradnici? Gde su danas članovi njegovog gradskog veća, gradski sekretari, direktori preduzeća... To je preko 50 ljudi koji su zajedno s njim vodili Grad Beograd. Nema nijednog. Gde su sada ti njegovi bliski saradnici o kojima on ne želi ništa loše da govori? Ovi sada koji su s njim, Ljuban Panić, Marinika Tepić, dva Veselinovića, gospodin Bulatović, to su ljudi koji su u to vreme mogli najbliže da mu se približe ako ga gledaju na televiziji, pa priđu ekranu dok je on na televiziji. Evo, pitam ga sada šta se desilo posle Izborne skupštine DS, kada je Bojan Pajtić pobedio i kad je nestao bez traga i glasa i okrenuo se košarci kao da se nikada nije bavio politikom. A onda i u toj košarci, kojom se toliko hvali, gde su ti njegovi bliski saradnici iz košarke, gde je Dejan Bodiroga, nisam ga čuo da se oglašava, gde je Dejan Tomašević, gde je Predrag Danilović, gde su svi ti ljudi? Pitanje je šta radiš kada više nema nijednog čoveka oko tebe - naveo je Šapić.

