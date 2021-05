KOLEGE RAZNEŽILE MRKONJIĆA: Od poslanika SPS dobio pesmu za 79. rođendan, pa zasuzio!

Poslanik socijalista Milutin Mrkonjić napunio je u nedelju 79 godina, a rođendan je proslavio u krugu najbližih.

No, stranačke kolege rešile su danas da ga obraduju, pa su mu uz poklon darivali i pesmu koju su sami napisali a koju su mu pročitali u poslaničkom klubu SPS-a u republičkoj skupštini.

- Kada Mrka ujutru na vrata pokuca unese nam novi život i smeh, puna srca, unese nam radost u zidove ove, jer on stvari pravim imenom nazove! On je naš savetnik, zaštitnik i brat i jedino rečima zna da vodi rat. Iskren drug i prijatelj svakome od nas, uvek za naš problem Mrka ima spas. Osveži nam svaki dan i veče sumorno, kada dugo radimo i sve je umorno. On svome životu stalno život daje, ispunjenem energijom i dobrotom traje. Sad je njegov život ljubav jedne Ane, ona mu je najvažnija u sve ove dane. Život mu je lepota, muzika i čaše i sve ovo unosi u živote naše. Volimo te Mrlko, još nam dugo živi, svako od nas ima zašto tebi da se divi - stihovi su njegovih kolega koje su mu posvetili.

foto: Privatna Arhiva

Mrkonjić se, nakon što su mu pročitali pesmu prilično raznežio i , kako nam kažu, čak su mu i oči zasuzile.

- Mrka sve nas zaista gleda kao svoju decu i uvek je tu kada je nekome potrebna blaga reč ili savet. Znali smo da će se obradovati ovako nečemu, ali se zaista raznežio i time i nas takođe, ali nam i dokazao da nismo pogrešili đto smo se odlučili na ovakav gest - ispričao nam je jedan socijalista.

Foto/Source:Damir Dervišagić/ Ivana Žigić