EH, KOKO, KOKO, ZAMENIO TE DAČIĆEV FAN: Umesto Jelice on je u poslaničkoj klupi! Deda 5 unučića, kancelarija mu puna šefovih slika

BEOGRAD - Skupština Srbije potvrdila je danas mandate novom poslaniku iz Socijalističke partije Srbije Radovanu Arežini, koji je odmah potom položio zakletvu.

Arežina je izabran za poslanika jer je prethodno Jelica Sretenović iz SPS podnela ostavku.

Poslanici danas raspravljaju o amandmanima na izmene Zakona o ličoj karti, a od 16 časova će postavljati pitanja Vladi Srbije, posle čega će obaviti i glasanje o tačkama dnevnog reda.

Na sajtu SPS može se pročitati i njegova biografija:

Rođen je 24. maja 1969. godine u Kladovu, osnovnu i srednju školu pohađao je u Kladovu. Diplomirani je defektolog, defektološki(Sada FASPER) fakultet Univerziteta Beograd.

Od aprila 2002. godine do novembra 2003. godine v. d. direktor turističke organizacije opštine Kladovo.

Od 2004. godine do danas odbornik u SO Kladovo, 2004. godine obavljao funkciju zamenika predsednika SO Kladovo, 2005-2013. godine predsednik MZ Kladovo, 2008-2013. godine predsednik SO Kladovo, 2013-2015. godine presednik opštine Kladovo, aktuelno predsednik odborničke grupe SPS-a u SO Kladovo.

Obavljao je partijske funkcije; 1987-88 sekretar SSOS Kladovo i predsednik komisije za sport MOK SSOS Zaječar, od 2001. godine; predsednik MO SPS Kladovo, portparol OO SPS Kladovo, član IO OO SPS Kladovo, potpredsednik OO SPS Kladovo, od 2006. godine, predsednik OO SPS Kladovo, sekretar OO SPS Bor, predsednik OO SPS Bor, član GO SPS od 2006. godine, član IO GO SPS-a.

Dobitnik brojnih zahvalnica, posebno se izdvaja zahvalnica komandanta kopnene vojske Srbije za nesebičan doprinos i koordinaciju u otklanjanju posledica katastrofalnih poplava septembara 2014. godine.

U braku je sa Mirjanom, otac je Anđeline i Aleksandra, a deda petoro unučadi - Mladena, Tadije, Helene, Damjana i Luke.

