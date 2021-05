MINISTAR VULIN: Policija, BIA i Tužilaštvo zaslužuju iskrene čestitke! Pala je najsurovija kriminalna banda u Evropi

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas u Narodnoj skupštini RS da su MUP, BIA, Tužilaštvo za organizovani kriminal i kompletno pravosuđe ujedinjeni u borbi protiv organizovanog kriminala i naveo da u tome imaju apsolutnu podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Nisam ja postigao te rezultate, te rezultate je postigla organizovana i ujedinjena država, a ja sam u tom trenutku imao čast da budem na čelu MUP-a. Kada imate takvu podršku, sinergiju čitavog društva, čitave države, pobeda je izvesna i nema tog organizovanog kriminala koji može da se nosi sa državom, kada država nešto odluči, kada država nešto kaže. A predsednik Aleksandar Vučić je prvi čovek naše države i uspeo je da objedini čitavo društvo, da objedini sve kojima je stalo do mirne, sigurne, stabilne Srbije da učestvuju u ovoj borbi - rekao je ministar Vulin u obraćanju poslanicima u Skupštini Srbije.

Ministar Vulin je ukazao da ima i onih kojima do toga nije stalo.

- Kada je predsednik Vučić rekao da objavljujemo rat mafiji i najavio skori obračun sa mafijom, prvo su bile salve smeha po tim medijima. Ja se samo neću složiti da su to mediji u Srbiji, izvinite, to su luksemburški mediji, mediji iz Luksemburga. Meni je naravno veoma zanimljivo što mediji iz Luksemburga poklanjaju toliko pažnje stanju u Srbiji. Nisam siguran da mediji iz Srbije toliko pažnje poklanjaju Luksemburgu. Ali dobro, mi smo zanimljiva zemlja i eto vidite da čak imamo luksemburške medije koji se toliko bave Srbijom, imaju svoje favorite u Srbiji, znaju ko bi da vlada Srbijom, kako treba da se vlada, sve oni znaju - rekao je ministar.

- Prvo što su pokušali da urade je da ismeju tu borbu, da od toga nema ništa, nikakva mafija neće pasti, da niko neće biti uhapšen i to je bilo strašno duhovito i smešno i baš su se ludo zabavljali - podsetio je.

"Manje od sto dana kasnije, kada je najorganizovanija kriminalna grupa u Evropi, a sigurno najsurovija, pala i bila razbijena, onda su počeli da pričaju da to jeste neko hapšenje, ali da nisu baš takvi kao što se priča, da se preteruje, da je reč o obračunu sa navijačima.

- Kada je predsednik izašao i uz saglasnost tužilaštva, da ponovim još jednom - uz saglasnost tužilaštva, jer je tužilac gospodar istrage i svih dokaza do kojih se dođe u istrazi, pokazao samo delić onoga čime se raspolaže, i to ne da bi to koristio kao nekakav medijski događaj, nego između ostalog i da bi pomogao nama u istrazi, da vidimo da li može neko da se identifikuje, u tom trenutku ništa više nije bilo važno - ko je iskasapio te ljude, otimao te ljude, nego samo da li sme da se pokaže fotografija, suviše je surovo. Slažem se da je surovo, odvratno, da je to nešto što nikada nije trebalo da doživimo u našoj zemlji, ali kada već jesmo i to je način da se borimo protiv takvih ljudi - naveo je Vulin.

Ministar policije je ocenio da "od tog momenta za ove iz Luksemburga i za političke stranke koje podržavaju, više nije bitan ni zločin, ni ko ga je počinio, nego samo da li je Vučić doneo ovaj ili onaj papir, ovu ili onu fotografiju".

- Najveći je zločin što postoji Aleksandar Vučić, a poseban je što građani Srbije glasaju za njega tako masovno. I to mu neće oprostiti. Lakše bi oni oprostili bilo koji zločin osim "zločina slobodne, samostalne i stabilne Srbije” - podvukao je ministar Vulin.

Kako je rekao "policija, BIA i Tužilaštvo zaslužuju iskrene čestitke od svih građana ove zemlje, a da su imali bar malo elementarnog poštovanja, ne prema nama političarima koji su u institucijama po zakonima ove zemlje, već prema ljudima koji rade u MUP-u, BIA, Tužilaštvu, pa bar njima su trebali da kažu svaka vam čast za ovu borbu."

- Razumeo bih da napadate bilo kojeg političara, ali da osporavate ovu akciju, ne mogu da razumem, nema opravdanja i ne može se naći opravdanje za tako nešto - ukazao je ministar Vulin i dodao da će se tek videti razmere zla koje je bilo i koje je htelo i da vlada ovom zemljom, naglasio je ministar Vulin.

(Kurir.rs)