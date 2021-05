MINISTAR I PREDSEDNIK PS VULIN: Dok mu je pomagao Vučić je za Đilasa bio sjajan čovek, a danas diktator i zlikovac!

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je danas u skupštinskoj raspravi na kojoj su poslanici pomenuli i porodično nasilje počinjeno od strane Dragana Đilasa, da o normalnosti priča čovek koji je tukao svog tasta i svoju suprugu, i to pred decom.

Ministar i predsednik PS-a je rekao da to nije stvar rekla-kazala niti nečijeg utiska, već nešto što je rečeno nadležnim organima u formi službene beleške, izjave građana.

- Slažem se da možemo videti i ispitati i eventualnu odgovornost ukoliko je bilo propusta u samoj istrazi, što ja ne mogu da kažem, ali jeste činjenica da se to desilo”, kazao je ministar i predsednik PS-a Vulin. Ministar i lider PS-a Vulin istakao je da je 2012. i 2013. godine Vučić za Đilasa bio sjajan čovek koji voli i razume sport, a kada mu više nije trebala Vučićeva pomoć oko KSS onda Vučić postaje ludak i diktator. Neke stvari, pogotovo u politici moraju da se kažu da građani mogu da sude o tome - dodao je Vulin.

"Đilas je čovek koji je Aleksandru Vučiću, dok mu je pomagao da sačuva i spasi Košarkaški savez Srbije govorio da je sjajan čovek, veliki državnik, čovek koji razume sport, poznaje i pomaže i bez čije podrške reprezentacija ne bi postizala tako velike uspeh, donosio mu poklone, a onda kada mu nije više bio potreban Vučić, govorio da je diktator, zlikovac".

Ministar i predsednik PS-a je naveo i da je prisustvovao jednom sastanku 2013. godine na kojem se razgovaralo o tome ko će biti predstavnik Srbije u EBRD-u, radi se o dobrom mestu u Londonu, plata je desetine hiljada evra, teško je doći do tog posla, i kazao da se među imenima, za to jedno mesto pomenulo i ime Milice Delević, bivše supruge Dragana Đilasa.

- Odmah da vam kažem, ja sam bio protiv, nisam se pitao, ali rekao sam da mislim da je to politički problematično, da to ne treba raditi, a da ne govorim o tome što niko nikad ne bi pomislio da za vreme dosovaca da supruga nekog člana SNS-a na primer, da dobije podršku državnih organa. Raspravu je presekao Vučić i rekao da je ona stručna za taj posao, da veruje da može to dobro da radi, a ko je čija supruga da ga je baš briga, kao i za to ko za koga glasa, da su se stvari u Srbiji promenile I da će se sada u Srbiji voditi računa o stručnost - rekao je ministar i predsednik PS-a Vulin.

"Tako je ona radila u EBRD, zarađivala stotine hiljada evra, a to Đilas nikada nije prokomentarisao", ukazao je ministar i predsednik PS-a i ocenio da to govori o razlici između ljudi. Prema njegovim rečima, Đilas, čija je supruga otišla u EBRD zahvalnost pokazuje tako što Vučića proglašava ludakom, i što je svako zlo koje je mogao da učini i njemu i državi Srbiji i učinio. Vulin je dodao da "Đilas nije pomislio da kaže da je Vučić pokazao visoke moralne vrednosti, da je iznad politike, da nema lustracije, i kao što se vidi, to dobro se neće vratiti".

