DRAGAN PALIBRK: Jeremića ću pitati zašto je opsednut Vučićem

BEOGRAD - Pred Višim sudom u Beogradu održano je pripremno ročište po tužbi koju je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić podneo protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Glavna rasprava na suđenju zakazana zakazana je za 4. novembar kada će biti ispitan Jeremić u svojstvu tužioca, preneo je novinarima Vučićev punomoćnik Dragan Palibrk koji osporava Jeremićev tužbu kojom traži 50 miliona dinara odštete zbog povrede časti i ugleda.

foto: Beta/Milan Obradović

Palibrk je nakon ročišta preneo da sud nije usvojio njegov predlog sa prošlog ročišta, da se ovaj postupak prekine do pravosnažnog okončanja postupka koji se u Sjedinjenim Američkim Državama vodi protiv lica koja su deo i ovog predmeta, bivšeg ministra spoljnih poslova Hong Konga.

"Da smo sačekali ishod tog postupka, siguran sam da bi u ovom našem predmetu stvari bile mnogo jasnije, posebno što je Jeremić obećao da će pravosnažnu odluku o okončanju tog postupka protiv lica koja su prozvana, dostaviti sudu, ali to nije do danas učinio. Mi i dalje nemamo saznanje da li je taj postupak okončan", rekao je Vučićev punomoćnik.

Druga stvar koja mu je, kako kaže, neverovatna, je to što Jeremić insistira da se njegov klinet sasluša pred sudom, iako on kao njegov punomocnhik to nije predložio.

"Protivna strana uporno na tome insistira i ne mogu da shvatim koji im je motiv osim da su opsednuti njime...neobično je da se tužilac toliko zalaže za saslušanje tuženog čiji mu iskaz ne ide u prilog", ukazao je Palibrk.

On je objasio da saslušanje Vučića nije tražio, pre svega jer marljivo i vredno radi i nema vremena da dolazi na ovo i slična suđenja, koja se, kako smatra, zloupotrebljavaju.

foto: Zorana Jevtić

Na sledećem ročistu Jeremić treba da bude saslušan u svojstvu parnične stranke, a Palibrk, najavljuje da će mu postaviti niz pitanja, pre svega zašto toliko želi da se susretne u sudnici sa njegovim klijentom i zašto je opsednut njime i kako to da njegov tužbeni zahtev glasi na 50 miliora dinara odštete za nematerijalnu štetu.

"Tim novcem se može izgraditi vrtić ili dom zdravlja, lica koja izgube najbliže, kao naknadu za njihovu smrt dobijaju milion dinara, a Jeremić za navodnu povredu časti i ugleda traži 50 miliona dinara, što se u istoriji pravosuđa nije dogodilo", rekao je advokat.

Pitaće ga i kakav on to međunarodni ugled ima i gde ga je stekao, kao i kako "čovek koji svog predsenika države naziva kriminalnom bitangom, diktatorom i prevarantnom može i ima moralno pravo da se obrati sudu za zaštitu svoje časti i ugleda, kad tuđu čast i ugled konstanstno vređa i krši"

(Kurir.rs/Tanjug)