URNEBESNO, ĐILASOV KUM PREVAZIŠAO SAM SEBE: Mlađan Đorđević izmislio predsednika Grčke, pa objavio i njegovu "izjavu"!

Kum Dragana Đilasa, predsednik pokreta Oslobođenje, Mlađan Đorđević očito je potpuno izgubio kompas! U pokušaju da još jednom napadne predsednika Srbije Aleksandra Vučića, "imenovao" je novog predsednika Grčke, pa mu i izmislio izjavu!

Naime, Đorđević je na svom Tviter nalogu objavio da je "grčki predsednik Stefanos Panajotis izjavio da je predsednik Vučić tražio od njega da Grci priznaju Kosovo"!

- Predsednik Grčke Stefanos Panajotis izjavio je da danas da mu je Aleksandar Vučić tražio da prizna Kosovo, ali da on to neće uraditi ni po cenu svog mandata. "Srpski i grčki narod su braća, a braći se ne zabija nož u leđa" - napisao je Đorđević uz print-skrin navodne izjave u grčkim novinama.

foto: Printscreen

No, em Stefanos Panajotis nije, niti je ikada bio predsednik Grčke, niti u ovom tekstu on jednom rečju tvrdi to što je Đorđević objavio.

- Ne znam šta im bi da odbacuju javne tužioce? Pozadina evropske blokade. Prigovori evropskog tužioca na dva viša tužioca, koja je jednoglasno predložilo sudsko veće Vrhovnog suda "Arios Pagos", postavljajući sledeće pitanje: "Ko ih je negativno obavestio o njima" - deo je citata Panajotisa koji se može videti u pomenutom, novinskom članku.

Dakle, ni reči niti o Srbiji, niti o Kosovu, niti o Vučiću.

Foto: Printscreen Youtube/ Kurir.rs