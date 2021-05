PALMA VODI U GRČKU 500 ZDRAVSTVENIH RADNIKA: Evo ko je sve na spisku putnika za Paraliju

JAGODINA - Od 3. do 7. juna u Paraliji u Grčkoj će, u organizaciji Skupštine grada Jagodine, a o trošku donatora, boraviti delegacija od preko 600 ljudi, u kojoj će biti 500 zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih tehničara i sestara iz 25 zdravstvenih ustanova iz Srbije.

Kompletan trošak ovog putovanja, od prevoza do boravka u Paraliji snose donatori i ja im se zahvaljujem. Ovo je još jedna zahvalnost našim zdravstvenim radnicima koji su od početka pandemije korona virusom, spasili mnogo života u Srbiji.

foto: Palma Plus/D.M

Želim da se zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zahvaljujući čijem autoritetu je Srbija, od kada su vakcine bile dostupne, raspolagala sa četiri vrste vakcina za svoje građane i čak smo davali vakcine i građanima drugih država. U ovim teškim vremenima pandemije pokazalo se da Srbija ima mnogo prijatelja u svetu, a posebno tu ističem Kinu i Rusiju. Zahvaljujem se i svim zdravstvenim radnicima u Srbiji i zahvaljujući svima njima danas imamo mali broj ljudi na odeljenjima, mali broj inficiranih i sve manje preminulih.

Da bi se potpuno oslobodili virusa potrebno je da se što više ljudi vakciniše i ja pozivam sve koji do sada to nisu uradili da se vakcinišu kako bi se vratili normalnom životu, svadbenim veseljima i krštenjima. Vakcina je jedina preventiva, prošle godine je preventiva bila izgradnja novih bolnica i zdravstvenih kapaciteta, a danas je to vakcina”, rekao je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma na današnjoj konferenciji za novinare.

“U organizaciji Skupštine grada Jagodine, u poslednjih 16 godina, u neku zemlju je putovalo preko 45.000 ljudi, od đaka, osnovaca, srednjoškolaca pa do svih delatnosti u Jagodini. Ovo putovanje je bilo predviđeno još prošle gdine, ali nije bilo izvodljivo zbog epidemioloških mera. Želim da obavestim građane Jagodine da ni ove godine nećemo voditi na more đake iz Jagodine, koji su završili 4. i 8 . razred osnovne i škole i one koji su završili srednju školu, kao što smo to radili prethodnih 15 godina, zbog rizika. Ali to putovanje se ne ukida, nego samo odlaže za sledeću godinu, kada očekujemo da se stvore zdravstveni uslovi da se to realizuje.

foto: Palma Plus/D.M

U lokalnoj samoupravi u Jagodini se putovanja za osnovce i srednjoškolce realizuju jer se štedi. U Jagodini članovi Gradskog veća ne primaju plate, odbornici ne primaju dnevnice, nema kafanskih računa, opštinske automobile ne koriste funkcioneri, nema komunalne policije i na sve to na što imamo pravo, a ne koristimo, na mesečnom nivou štedimo između 9 i 11 miliona dinara.”, rekao je Marković.

Na spisku putnika za Paraliju su zdravstveni radnici iz Kliničkog centra Srbije iz Beograda, Klinčkog centra Vojvodine iz Novog Sada, Instituta “Dedinje”, Kliničkih centara iz Niša, Kragujevca i Kruševca, Kliničko- bolničkog centra “Dragiša Mišović”, Kovid bolnice Batajnica, Klinike za infektivne i tropske bolesti iz Beograda, Klinike za otropedsku hirurgiju i traumatologiju iz Beograda, Opštih bolnica iz Jagodine, Leskovca, Vranja i Kraljeva i Domova zdravlja iz Jagodine, Ćuprije, Paraćina, Vrnjačke Banje, Velike Plane, Batočine i Doma zdravlla “dr Simo Milošević” iz beogradske Čukarice. Na današnjoj konferenciji za novine lekari i medicinske sestre iz Jagodine zahvalili su se Draganu Markoviću Palmi i svojoj lokalnoj samoupravi na velikoj podršci zdravstvu u ovom gradu.

(Kurir.rs/Palma plus/D.M.)