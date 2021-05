NEMA REČI O PRIZNANJU KOSOVA! Vasilios Proveleggios oštro: Grčka ne ide tim putem iako albanski lobi pokušava to da izdejstvuje!

Grčko priznavanje nezavisnog Kosova postalo je novi ulog koji se ubacuje u međunarodnu igru rešavanja kosovskog pitanja.

foto: Kurir televizija

Ovo je tema o kojoj smo danas razgovarali sa Vasiliosom Proveleggiosom, predsednikom Građanske stranke Grka Srbije.

- Definitivno neće priznati Kosovo. Grčka ne ide uopšte tim putem, dešavaju se neke promene koje su na ekonomskom nivou koje omogućavaju lakši protok usluga, a to su stvari koje nemaju nikakve veze sa politikom Grčke. Generalno o političkom priznanju Kosova od strane Grčke nema reči - oštar je bio predsednik Građanske stranke Grka Srbije

foto: Kurir televizija

Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da postoje snažna lobiranja prema državama članicama EU koje su tzv. nepriznavači da promene stav.

- To je nešto što ja duže vreme pričam, dešava se to da postoje razne logističke grupe koje tačno znaju neuralgične tačke nas kao građana i udaraju na to. Interes im je priznavanje Kosova. Mi imamo neke informacije od strane prijatelja iz Grčke da albanski lobi već dugo godina radi na tome da izdejstvuje neku vrstu priznanja Kosova na političkom nivou. Naravno, to nije njihova odluka, to mogu da urade samo Grci. Ali tačno znaju koju vest treba da plasiraju da uzburkaju javnost. Bojim se samo jedne stvari, a to da pre nego što se donese bilo kakva zvanična odluka da ne ulazimo u zamku da kritikujemo prijateljstvo - rekao je Vasilios i dodao da se priznanje Kosova od strane Grčke verovatno nikada neće desiti.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:19 Aleksandar Seničić u Redakciji Kurir televizije: Evo kada možete zameniti vaučere od letovanja za novac