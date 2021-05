PREVARANT! Krivokapić izigrao SPC, vadio se da ga pritiskaju Abazović i Bečić! Patrijarh mu odbrusio: Bolje sam podnesi ostavku!

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nije potpisao Temeljni ugovor sa SPC, jer mu, kako saznaje Kurir iz vrha crkve, Dritan Abazović preti obaranjem vlade. Posle kuknjave crnogorskog premijera o razlozima za odlaganje potpisivanja pomenutog dokumenta, dodaje naš izvor, patrijarh Porfirije mu je poručio da je najbolje da podnese ostavku na mesto premijera.

foto: Nemanja Nikolić

U Patrijaršiji se preksinoć dogodila prava drama, a čije posledice ćemo videti tek u danima pred nama. Potpisivanje Temeljnog ugovora između SPC i države Crne Gore, a kojim se SPC garantuje pravni položaj u toj zemlji, bilo je dogovoreno za četvrtak u zgradi Patrijaršije, u Beogradu. Potpisnici je trebalo da budu Krivokapić i patrijarh Porfirije. Kabinetu patrijarha je javljeno da je dokument spreman, spremljen je protokol u Beogradu, ostalo je samo da se stavi paraf na dokument kojim će se čuvati srpske svetinje u Crnoj Gori. Međutim, u jednom trenutku je usledila serija izgovora iz Crne Gore zbog kašnjenja premijera, što je odmah probudilo sumnju, da bi se najstrašniji scenario obistinio samim dolaskom crnogorskog zvaničnika u 21 sat.

- Predsednik Vlade u Podgorici je izneo nove i do sada neizrečene razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje Ugovora mora odložiti - ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu SPC, kao i da je patrijarh te "razloge saslušao sa pažnjom, velikim strpljenjem, ali i još većim iznenađenjem, ni najmanje neuviđajući osnovanost i opravdanost namere premijera Krivokapića da ne potpiše ugovor".

U pomenutom saopštenju se navodi da su patrijarh i arhijereji izrazili veliko "žaljenje i zabrinutost za dalji položaj SPC i njenog vernog naroda", što nije potpisan ugovor koji joj garantuje pravni položaj, samim tim i verska i građanska prava svetosavskog naroda. Iako je i sam istup SPC i više nego oštar, izvor našeg lista navodi, da je sve, uživo, bilo još intenzivnije.

- Niko nije mogao da veruje da Krivokapić traži odlaganje, pa sve je bilo spremno za potpisivanje. Razlozi koje je naveo su glupi - da se odloži za oktobar da bude jubilarnni termin, pa da to mora da bude saborna odluka crnogorskog naroda, da bi i poslanici DPS trebali da glasaju za to... Tražio je još malo vremena da sredi situaciju, jer Abazović i Aleksa Bečić nisu za to. Čak je rekao da Dritan preti da će da obori vladu. Kao, on sam hoće, ali mu treba vremena da bi odluka bila saborna. Usput je provukao da bi bilo dobro da prethodno patrijarh poseti Crnu Goru - navodi naš izvor.

foto: Printskrin Tanjug

Patrijarh Porofirije mu je odmah rekao da je razočaran ovakvim razvojem. - Patrijarah ga je podsetio da je on to obećao i rekao mu je da što se njega tiče da je najbolje da podnese ostavku na mesto premijera - ističe izvor Kurira. Pored toga, u manevru stopiranja potpisivanja ugovora učestvovao je i Aleksa Bečić, predsednik skupštine Crne Gore. - Bečić je vršio protisak na pojedine episkope da se to ne potpisuje, a posebno ne u Beogradu - dodaje naš izvor.

Da zlo bude veće, ako je to uopšte moguće u ovakvoj sitauciji, Krivokapić je iskoristio svoj dolazak u Beograd da lobira da vladika budimljansko- nikšićki Joanikije bude novi mitropolit u Crnoj Gori. Iako je vladika Joanikije već bio izvestan za ovo mesto, otvoreno mešanje crnogorskog premijera, bacilo je senku na samo imenovanje. Čak je i sam vladika budimljansko- nikšićki morao juče da reaguje, pa je poručio da je od Krivokapića tražio da potpiše Temeljni ugovor, a ne da se meša u izbor mitropolita.

foto: Youtube prtscr / Ostrog TV studio

- Takođe je apsurdan predlog gospodina Krivokapića da se Temeljni ugovor potpiše 30. oktobra, što ja svojevrstan politički manevar i ne može se podvesti pod dobronameran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije je rešavanje bilo kljucni prioritet Krivokapićeve vlade - poručio je ovaj vladika.

Potpredsednik vlade Dritan Abazović rekao je da je znao za odlazak Krivokapića u Beograd, ali i da mu je sugerisao da nema potrebe da se žuri sa potpisivanjem ugovora sa SPC. Abazović tvrdi da nema problem s tim da ugovor sa SPC bude potpisan, ali smatra da ga pre toga treba analizirati i u njemu jasno zaštititi interese Crne Gore. - Mi nemamo nikakav problem da se on potpiše, ali pre toga moramo da vidimo dokument, da ga izanaliziramo i da on bude u skladu sa svim standardima. To ne možemo da uradimo na neki brzinski način, da bi imali kvalitet. Ja ne mislim da treba na prepad potpisivati temeljne ugovore, drugo, da budem vrlo jasan interesi Crne Gore moraju biti u potpunosti zaštićeni, Crnu Goru niko neće ponižavati - naveo je Abazović u izjavi za TV Vijesti.

Kurir.rs/Katarina Blagović

Andrija Mandić Ovo je skandal, možemo i mi u DF da vršimo pritisak Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, u razgovoru za Kurir kaže da je ovo što se desilo u Patrijaršiji jedan od najvećih skandala koji je parlamentarnoj većini u Crnoj Gori priredio premijer: foto: Youtube prtscr / Vijesti - Ne potpisivanjem usaglašenog Temeljnog ugovora SPC i države Crne Gore, je u suštini veoma opasan čin koji govori o tome da oni centri moći koji su željeli da u okviru SPC uspostavljaju neku drugu crkvu, nisu u potpunosti poraženi. Krivokapić je pokazao i strah od svojih pravih partnera - demokrate Alekse Bečića i Dritana Abazovića, koji su mu, prema njegovim iskazima, pretili obaranjem vlade. Demokratski fornt traži da se ovaj dokument što pre potpiše i u tom pravcu ćemo povući konkretne političke poteze kojima i mi, sa najvećim brojem poslanika u skupštini, možemo izvršiti sličan pritisak poput onoga koji su uradili Abazović, Bečić i Krivokapić da do potpisivanje ne dođe.

Istoričar Aleksandar Raković Krivokapić nema nameru da potpiše Temeljni ugovor Istoričar dr Aleksandar Raković smatra da Krivokapić i nema nameru da potpiše ugovor. - Krivokapić i njegovo okruženje su smatrali da će Temeljni ugovor biti osnivački akt tzv. "Pravoslavne crkve u Crnoj Gori" kao izdvojenog tela u okviru SPC - naveo je Raković, kao i da se to nije dogodilo jer je Sinod 25. marta 2021. doneo odluku da je izričito ime eparhija u Crnoj gori isključivo SPC. Krivokapić je, dodaje, "za svoje paracrkvene namere pokušao da zloupotrebi vladiku Joanikija", ali on čvrsto stoji iz odluke Sinoda.

Nebojša Medojević Krivokapić je strani agent koji radi protiv SPC Nebojša Medojević iz DF poručio je da je Krivokapić pokazao da je strani agent koji radi protiv jedinstva SPC. Medojević je upitao tzv. "botove sendvičare", za koje smatra da su radili pod upravom premijera, da li ih je strah što su pomagali "trećerazrednom agentu" da radi protiv pravoslavlja. foto: Printscreen Youtube/RTCG - Zvanični kanal - Da li vas je strah od Boga što ste podrškom ovom trećerazrednom stranom agentu i njegovoj grupi direktno radili protiv jedinstva SPC i pravoslavlja - napisao je Medojević na svom Fejsbuku.

Počinje drama Parlamentarna većina zove Krivokapića na razgovor Stranke koje čine većinu u Skupštini Crne Gore pozvaće Krivokapića na razgovor, a u vezi sa odnosom prema SPC, izjavio je juče Goran Danilović, predsednik Ujedinjene Crne Gore. Očekuje se da će se pozivu odazvati stranke bliske Crkvi, a koje smatraju da je premijerova poseta Patrijaršiji predstavljala uvlačenje crkve u politiku.

Još jedan sraman potez Abazović hoće u Beograd, a šalje svoje da slave "Oluju" Dritan Abazović, potpredsednik crnogorske vlade, poručio je da očekuje da će u junu biti u zvaničnoj poseti Beogradu. - Crna Gora treba da pošalje novog ambasadora u Srbiju - naveo je Abazović, kao i da "moramo pokušati da relaksiramo odnose i svedemo ih na prijateljsku meru". Ubrzo je iz Crne Gore stigla i vest da će i ove godine poslati svog predstavnika u Knin na obeležavanje vojno-policijske akcije "Oluja", najvećeg egzodusa srpskog naroda iz Hrvatske tokom poslednjeg rata. To se, kako pišu tamošnji mediji, dalo zaključiti iz Abazovićevog odgovora na poslaničko pitanje.

