ŠTA ĆE SE DESITI NA GLAVNOM ODBORU SNS-A: Nebojša Krstić i Vladimir Marinković u Usijanju dana

Sednica Glavnog odbora SNS, na kojoj bi SPAS, Aleksandra Šapića trebalo formalno da postane deo vladajuće stranke biće održana sutra. Na sednici će biti reči i o radu pojedinih ministara, ali i predsednika opština i gradonačelnika. Šta očekuje Aleksandra Šapića? Ko je prioritete državne politike podredio ličnim interesima?

Gosti večerašnjeg Usijanja dana su Nebojša Krstić marketinški stručnjak i Vladimir Marinković narodni poslanik i član GO SNS.

foto: Printscreen/Kurir TV

- U Beogradu ne postoji nikakva neizvesnost, samo da li će SNS osvojiti apsolutnu većinu, ali to je mač sa dve oštrice, jer je nekad bolje za stranku da se bavi izborima i ostvari bolji rezultat. Inače govori se o ujedinjenju SNS i SPAS, ali to je kurtoazni termin, slon je pojeo miša uz odobrenje miša, osnosno utopljavanje jedne male lokalne stranke u najveću. Pitanje je šta tu i ko dobija, ja mislim da tu Šapić dobija više, kaže Krstić.

- Nije bitno koju će Šapić poziciju zauzimati, bitno je da SNS sa preko 700 000 članova pokazuje da je postala prava "catch all" partija, koja može da okupi razne ljude da rade u interesu Srbije. Izazovi koji su pred nama daju nam za pravo da se ujedinimo sa svima koji dele vrednosti SNS. Šapić je izašao na izbore, osvojio oko 120 000 glasova, i svi mi to uvažavamo, bez obzira da li smo se slagali sa njim ili ne. On sad deli vrednosti SNS. kaže Marinković.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Podrazumeva se da je svaki normalan i pristojan čovek u Srbiji patriota, i u tom smislu Šapić ulaksom u SNS nije narušio svoja načela, a to što je rekao da nikada neće sa SNS je posledica neiskustva, toga nema u politici, tu je sve moguće ako je čovek vešt. A što se tiče sukoba, stranke ulaze u sukobe, inače ne bi postojalo više stranaka: Jedino je važno da ljudi ne ulaze u lični sukob, a politički sukob je zdrava stvar, ako se vodi civilizovano. A kasnije će se zaboraviti ko je odalke došao i gledaće se šta je uradio, kaže Krstić.

- Krstić je lepo rekao da je velika stranka živ organizam i dobro je da postoji konkurencija u stranci, što se tiče sutrašnjeg Glavnog odbora i tema, onoo što je suštinksi važno je to što je Vučić uveo nov model u našu politiku po pitanju ocenjivanja rada svih, po sistemu koji se zove "semafor". To treba d apokazuje šta ste uradili na svom položaju, to se lako ocenjuje. Mi smo zainteresovani za funkcionisanje Srbije od mesnog nivoa do Vlade, kako bi mogli da sprovodimo svoju politiku, a u tom teškom poslu možda se neko umorio, neko nije dorastao funkciji,i naravno da će se određeni ljudi menjati, kaže Marinković.

- Kad bi postojala veza između Stefanovića i afera, to bi bilo za krivičnu odgovornost. Ne bi se tu zaletao, on je meni lično bio simpatičan, a nema afere iza sebe, nije nikad prouzrokovao neki skandal, ostavljam stranci koja više zna, a mislim da je plus stoički način na koji je on primio sve te kritike odbora koji mu nisu ukazali poverenje, i čak ako bude smenjen, mislim da nije kraj njegove karijere, kaže Krstić.

foto: Printscreen/Kurir TV

- Opštinski odbori su se izjasnili, tražili su da se smeni rukovodstvo GO SNS Beograd, ali će o tome suditi stranački organi. Mnogo je razloga, od neaktivnosti Gradskog odbora do afere koja nije razjašnjena,nesporno je bila namera narko klana eliminacija Vučića i njegove porodice, to nisu mogli da urade be podrške i unutra i spolja, i to mora da se istraži do kraja, to nije udar smao na Vučića nego na Srbiju, kaže Marinković.

(Kurir.rs)