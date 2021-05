VUČIĆ OČITAO GLAVNOM ODBORU O STRANAČKOM OLAJAVANJU, U SALI MUK Gade mi se takvi! Ako mislite da ne mogu da saznam ko je to uradio

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da od 1. septembra kreću izborne radnje u susret Skupštini stranke krajem oktobra, uz poruku članstvu a, pre svega funkcionerima, da ne troše energiju na međustranačke obračune, jer će u suprotnom biti isključeni iz SNS, i da slušaju građane, koji su, ističe, najvažniji.

"Od 1. septembra idemo u izborne radnje pred Skupštinu stranke. To mora da bude razgovor pristojnih ljudi. Neću više da čujem da je neko snimao onog ko mu je predsednik u Opštinskom odboru i da to šalje onim najgorima u Srbiji i da njih koristi u političkim obračunima unutar stranke", poručio je Vučić na sednici Glavnog odbora.

foto: Nikola Anđić

On je istakao da je SNS ogromna porodica, da nema porodice, pa ni male, bez problema, ali da te probleme moraju da rešavaju demokratski.

Primetio je da se mesnim izborima, koji su gotovo svake nedelje, najviši stranački funkcioneri ni ne bave, da SNS gotovo svuda pobeđuje, ali da tamo gde to nije slučaj, mora da se povede računa da se vidi šta ne valja.

"Ili nas pobede nezavisne grupe građana ili SVM u mađarskim sredinama, što nije problem, to su naši partneri sa kojima gradimo budućnost. Ali, moramo da izvlačimo, jer ne može da se desi da tamo gde ja kao predsednički kandidat osvojim 80 odsto glasova, izgubimo na lokalu. Znači da su ljudi na lokalu loši i da moramo da ih promenimo", rekao je Vučić.

foto: Nikola Anđić

Mora se, kaže, razgovarati sa ljudima koji imaju nešto protiv lokalne politike SNS, a tu je, dodaje, potreban rad.

"I zato nemojte da trošite energiju u međustranačkim obračunima. Gadim se svih akcija vaših PR-ova, stručnjaka za medije koji će jednoj ili drugoj novini, TV, ili portalu da proslede nešto protiv drugog iz stranke, da bi sebe sačuvali i dobili prostor sledeći put", poručio im je Vučić.

On ih upozorio da će svaki takav pokušaj biti sankcionisan isključenjem iz stranke, jer, kako je rekao, takvi ljudi, porodici SNS ne treba da pripadaju.

foto: Nikola Anđić

"Ako mislite da ne mogu da saznam ko je to uradio... Nemojte da ste deca, valjda me toliko poznajete, da znate da je tako nešto nemoguće sakriti. Kako mislite da je to moguće da stranačke kolege olajavate, a ćutite 'k'o zaliveni' kad treba odgovoriti onima koji su uništili Srbiju", rekao je Vučić.

Dodao je da mu se najviše gade oni koji primaju naloge iz stranih ambasada, a onda oni koji napadaju stranačke kolege.

"Ko hoće to da radi, mesto mu je u nekoj drugoj stranci, a ne u domaćinskoj, koja želi da okupi najveći broj građana. Ogovaranje, napadi na porodicu, decu, ne sme da bude manir SNS, to su maniri nekih drugih", rekao je Vučić.

On je naveo i da nijedan opštinski odbor nije dobio nalog kako da se izjašnjava po bilo kom pitanju, ali su, kaže, prvi put ljudi počeli da govore, a da ih niko nije pitao. "Ministri, da li ste pogledali zapisnike da vidite šta su ljudi rekli?", upitao je Vučić.

foto: Nikola Anđić

On je poručio da odluke neće donositi na Predsedništvu, niti će ih donositi on sam, već članstvo stranke i građani, koji su najvažniji. "To je moj zahtev, spremajte se za Skupštinu, slede temeljne promene", ukazao je Vučić. Rekao je i da zbog toga niko ne treba da se plaši ili brine, jer stranka ima najbolje ljude, ali je takvih i potrebno.

"Zato je važno da se slobodno uđe u proces, da ljudi slobodno kažu koga žele i šta misle, a funkcionere, koji su dugo u fotelji, molim da bar pročitaju šta ljudi imaju da kažu", dodao je Vučić. Naveo je da će na toj skupštini biti doneti dokumenti o delovanju do 2030. godine, izabrano rukovodstvo do 2025.

"Pred vama je ogromna odgovornost, jer slede izbori, predsednički, parlamentarni, lokalni, u Beogradu i nekim drugim opštinama. Uveren dam sad će nas građani podržati, ako budemo sa njima razgovarali, pokazali pažnju", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)