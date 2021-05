KRAJ SEDNICE VRHA SNS: Šapić izbran za potpredsednika Glavnog odbora SNS! VUČEVIĆ: Srećan sam što je sa nama

BEOGRAD - Na sednici Glavnog odbora SNS Aleksandar Šapić izabran je za potpredsednika GO stranke, saopštio je danas nakon sednice potpredsednik GO SNS Miloš Vučević.

Prethodno je GO doneo odluku o ujedinjenju sa SPAS-om. "SNS je time dobio novu snagu i energiju i pokazala širinu i odgovornost sa ovim odlukama, kao i da SNS nema problem da prihvati sve koji žele da se uključe u tim koji treba da osnaži i povede Srbiju u pravcu napretka, ekonomskog i svakog drugog", rekao je Vučević novinarima.

Izrazio je uverenje da će građanima moći da pokažu zašto su doneli odluku o ujedinjenju SNS i SPAS i kakav će kvalitet doneti.

"Šapić i ja se znamo iz nekog ranijeg perioda i srećan sam što je danas sa nama. Želim dobrodošlicu njemu i njegovim kolegama, i čestitam na izboru za potpredsednika GO SNS", rekao je Vučević.

Vučević: Nije se raspravljalo o smenama u izvršnoj vlasti

Potpredsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da je na sednici Glavnog odbora stanke konstatovana ostavka Nebojše Stefanovića na mesto šefa beogradskih naprednjaka, a da se nije raspravljalo o ostavkama i smenama bilo koga u izvršnoj vlasti.

"Ne samo Nebojše Stefanovića, nego bilo koga. To nije bila tema. O ostavkama se ne raspravlja, ostavka je lični čin i ona je prihvaćena. Nije se ulazilo u motive i razloge ostavke bilo koga, konkretno u ovom slučaju Stefanovića", rekao je Vučević odgovarajući na pitanja novinara da li je na sednici GO bilo reči o smenama ili ostavkama u izvršnoj vlasti.

Po pitanju izvršne vlasti, nije ni razgovarano, samo je konstatovano da je Stefanović podneo neopozivu ostavku na mesto predsednika Gradskog odbora SNS u Beogradu, napomenuo je Vučević. Na pitanje da li treba očekivati još neke ostavke ili smene, Vučević je rekao da ne može da nagađa, jer, ponavlja, nikakve smene danas nisu bile na dnevnom redu.

Podsetio je da je akcenat bio na ujednjinjenju sa SPAS-om. Vučević je istakao da je vrlo važna politička deklaracija koja definiše zajedničke ciljeve SNS i SPAS za naredni period.

"To je manje medijski interesnatno, ali je za nas to politička okosnica, kako ćemo se odnositi po najvažnijim pitanjima i izazovima za Srbiju i građane", rekao je Vučević. Kako kaže, sledi Kongres stranke u oktobru, biraće se novo rukovodstvo, a prirodno je da će dolaziti do promena, koje, kaže, ne znače i smene, već posle četiri godine stranačkog rukovodstva, prirodno je da šansu dobiju neki novi ljudi.

"Konkretnije od ovoga ne mogu da kažem, ne zato što ne želim, nego zašto što nema još uvek", rekao je Vučević. Dodao je da će se do Kongresa stranke sprovesti unutarstranački izbori na lokalnom nivou, a zatim na Konresu, posle kojeg će biti priprema za izbore.

Da li će na Kongresu biti reči o odgovornosti stranačkih funkcionera koje je danas Vučić kritikovao, Vučević je rekao da će ta tema, kad god bude kandidovana, biti aktuelna. "Ne mogu da vam kaže pojedinačnu raspravu na sednici, bilo je i različitih stavova, nije sve unisono, osim u onom delu da svi žele da SNS bude još snažnija zbog građana", rekao je Vučević.

Dodao je da je ponosan na članstvo u stranci, jer SNS za razliku o drugih, otvoreno priča i o problelima, i uz sve te probleme i manjkavosti SNS je, kaže, najjača stranka u Srbiji, koja je donela preporod. "Kažemo ako neko nije dobro radio, kako to da promenimo, ali nije bio danas nikakav lov na veštice, niti se bilo ko uplašio da razgovara o bilo čijoj odgovornosti, ali postoje procedure i stranački organi", rekao je Vučević.

Nije se, kaže, dizala temperatura, pa se spustila, već je sve bilo prirodno i donekle očekivano. "Verujem da ćemo mi za jesen spremiti mnogo ljudi koji će uključiti u stranačko rukovodstvo", rekao je Vučević.

