PROMENE U SNS: Stefanović ostao bez funkcije, Šapić potpredsednik Glavnog odbora

Nebojša Stefanović nije više predsednik beogradskih naprednjaka, inače najvećeg stranačkog odbora, a Aleksandar Šapić novi je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ove kadrovske promene juče su, uz formalno ujedinjavanje Šapićeveg Srpskog patriotskog saveza i SNS, obeležile sednicu GO naprednjaka, koja je u medijima najavljivana kao krucijalna zbog odluke mnogih lokalnih odbora da traže Stefanovićevu smenu.

Ipak, sve se završilo prilično elegantno, s obzirom na to da je Stefanović uoči sednice GO podneo ostavku na mesto predsednika najvećeg odbora stranke i ona mu je juče prihvaćena. On je prisustvovao jučerašnjoj sednici, ali se nije obraćao javnosti. Kako je najavljeno, do stranačke skupštine, koja će biti organizovana između 21. i 23. oktobra, Predsedništvo SNS će imenovati poverenika ili povereništvo za beogradski odbor.

Šta se sve dešavalo na ključnoj sednici Glavnog odbora SNS i koje su odluke donete saznajte u štampanom izdanju Kurira.

foto: Kurir

foto: Kurir

