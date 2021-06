BIVŠI AMBASADOR VLADISLAV JOVANOVIĆ: Dijalog Beograda i Priština postaje licemeran sa albanske strane! Grčka je na mukama

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer je danas izjavio u Prištini da dijalog o normalizaciji odnosa izmedju Kosova i Srbije treba da se okonča uzajamnim priznavanjem, dok je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbija-Kosovo Miroslav Lajčak rekao da 2021. ima potencijal da bude dobra godina za odnose između EU i Zapadnog Balkana.

ta su ciljevi diplomatske ofanzive Sjedinjenih država i Evropske unije na Prištinu i Beograd, za koga je spremljena šargarepa, a za koga štap? Kako da razumemo približavanje Atine Prištini i šta će uraditi Madrid? O ovim i drugim gorućim temama danas u Pulsu Srbije govoriće Vladislav Jovanović, diplomata, nekadašnji ambasadorom i ministar Inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije.

- Ovi pozivi na nastavljanje dijaloga su pomalo i licemreni jer se ništa novo za uzvrat na nudi sa albanske strane koji bio proširio osnovicu - naveo je Jovanović.

Evropska unija nema novih ideja u vezu sa Kosovom, naveo je Jovanović.

- Zapad je napravimo fantomsku državu na Kosovu, Srbija ima pravo veta na njihovu odluku. To je taj kamenčić u cipeli, što ima 5 zemalja u EU koji ne prihvataju kosova. Tako da EU ne može da kaže da ima svoj stav i to smeta i Americi jer ne mogu kao grupa da deluju sa pritiskom na Srbiju da ona konačno promeni svoj stav. Zato je u poslednje vreme pojačan pritisak na te zemlje koje iz svojih interesa ne priznaju Kosovo. Pritisak je na njih da oni to promene, pre svega na zemlje koje su osetljive. Na primer Grčka je osetljiva - naveo je Jovanović.

Da li Grčka uz pritiske može priznati Kosovo?

- Grčka je na mukama, jer mora da se zaštiti od Turske ne sme da se zameri Americi. Ona će nastojati da direktno izbegne nego da tome pristupi etapno. Ona ima neku obavezu i prema nama, zbog cele političke situacije - rekao je Jovanović.

Očigledno da je Borelj rešio da se igra na kartu Evrope, dodao je Jovanović.

- Mi imamo pravo na odbranu od pokušaja otimanja dela naše teritorije - kaže Jovanović.

