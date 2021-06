VULIN: Što Srbija bude bila bezbednija, to će organizovanog kriminala biti manje i na granicama drugih zemalja! FOTO

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Entonijem Godfrijem i tom prilikom istakao da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova visoko cene uručenu donaciju Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona Stejt departmenta. Ministar Vulin je naglasio da će donirana oprema osigurati bolju zaštitu policijskih službenika prilikom obavljanja svojih dužnosti što je od posebne važnosti.

"Sjedinjene Američke Države i ovom velikom donacijom, pokazuju koliko im je stalo da Ministarstvo unutrašnjih poslova, da policajci u Srbiji budu sigurni i bezbedni i da mogu uspešno da rade svoj posao. Svaka pomoć Srbiji, pomoć je i zemlji iz koje je pomoć došla.

foto: MUP

Što Srbija bude bezbednija, što Srbija bude bila više u stanju da se bori protiv organizovanog kriminala, to će organizovanog kriminala biti manje i na granicama drugih zemalja. Svaki kilogram narkotika koji se zapleni u Srbiji je kilogram narkotika manje koji je mogao biti prodat našim građanima, ali je mogao biti prodat i građanima drugih zemalja. Zato samo zajedno možemo da se borimo protiv transnacionalnih organizovanih kriminalnih grupa i zato samo zajedno možemo da se borimo da svet u kome živimo bude sigurnije i bezbednije mesto", kazao je ministar Vulin.

Ministar Vulin je naglasio da kriminal ne poznaje granice i da u borbi protiv kriminala moramo da budemo ujedinjeni.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija Srbije jesu jedni od najuspešnijih policija u Evropi. To možete da vidite po zaplenama, to možete da vidite po organizovanim kriminalnim grupama koje smo uspeli da razbijemo, ali to možete da vidite i po tome kako sarađujemo sa našim partnerima u čitavom svetu, kako profesionalci, pripadnici MUP-a, naši policajci uživaju ogromno poštovanje gde god da odu. Protiv kriminala se borimo ili svi zajedno ili ćemo tu bitku izgubiti", poručio je ministar Vulin prilikom razgovora sa američkim ambasadorom u Beogradu Entonijem Godfrijem.

foto: MUP

Ambasador Godfri rekao je da "Srpska policija među najsposobnijima u Evropi Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri koji se danas sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, uručio je donaciju Ministarstvu unutrašnjih poslova, istakavši da donacija nije izraz dobročinstva, već da uspeh srpskih institucija u borbi protiv transnacionalnih kriminalnih grupa doprinosi globalnoj bezbednosti.

"Uvek mi je zadovoljstvo kad obeležavamo novi konkretan znak podrške Sjedinjenih Država profesionalcima u ovom Ministarstvu. Današnja donacija je još jednom pokazala našu želju da dalje širimo ovu obostranu korisnu saradnju. Biro za međunarodnu saradnju u borbi protiv narkotika i sprovođenja zakona američkog Stejt departmenta godišnje daje 4,5 miliona dolara podrške organima pravosuđa i unutrašnjih poslova Republike Srbije. Tu se ne radi o dobročinstvu.

Uspeh srpskih institucija na ovom polju, pogotovo u borbi protiv transnacionalnih kriminalnih organizacija, doprinosi globalnoj bezbednosti i našoj bezbednosti kod kuće u Sjedinjenim Državama", istakao je Godfri koji se zahvalio ministru Vulinu na pokazanom gostoprimstvu, izrazivši uverenje da će se dobra saradnja nastaviti i ubuduće.

foto: MUP

Ambasador Godfri poručio je na sastanku sa ministrom Vulinom da je srpska policija jedna od najsposobnijih u Evropi. "Radeći sa Srbijom, konstantno primećujemo koliko su sposobne i profesionalne njene policijske snage. Nije tajna da su srpski policajci veoma sposobni, u stvari, među najboljima u Evropi. Ali, ono o čemu novine retko pišu je svakodnevni rad policajaca zbog kojih su ulice Beograda i drugih gradova bezbedne. To su ljudi koji rade opšte policijske poslove i čuvaju javni red i mir svih građana Srbije. Današnja donacija opreme Direkciji policije će pomoći da takvi policajci i policajke budu bolje opremljeni i zaštićeni dok vrše svoju dužnost.

Naša donacija obuhvata i kompjutersku opremu za Sektor međunarodne saradnje vašeg Ministarstva, što je centralna poluga naše programske podrške. Vaši profesionalci su dobri partneri timu moje amabasade u koordinaciji naše pomoći Srbiji u ovoj oblasti. Pored toga, oni nadgledaju kako se planovi i aktivnosti Ministarstva uklapajau u zadate ciljeve Akcionog plana Srbije za pristupanje Evropskoj uniji. To je od vitalne važnosti za evrointegraciju Srbije. Ja im se zahvaljujem na saradnji sa nama", zaključio je američki ambasador Entoni Godfri prilikom uručivanja donacije MUP-u.

Kurir.rs