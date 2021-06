SRBIJA MU PLAĆA OBEZBEĐENJE DA JE PLJUJE, A ŠTITI GA POLICIJA KOJU VREĐA I ŠUTIRA: Milica Đurđević razotkrila Čedomira Jovanovića!

Od izlizanih jakni, preko skupocenih vina, do propale politike...

Kada je Čedomir Jovanović izjavio da su ruski agenti hteli da drogiraju njegovu ćerku, Milica Đurđević Stamenkovski je prva izašla u javnost sa tvrdnjom da lider LDP-a očajnički pokušava da zadrži besplatno obezbeđenje od države lažno tvrdeći da je njegova porodica ugrožena.

Sada, nakon novog incidenta koji je napravio Jovanović, Đurđevićeva podseća da je sve ovo još jedan pokušaj da se zadrži lično obezbeđenje koje će plaćati poreski obveznici Srbije.

- Karijeru je započeo u izlizanoj jakni i pocepanim farmerkama, a završava je kao propali političar koji nasrće na kioske brze hrane - konstatuje Đurđević.

Čime je to Čeda Jovanović zadužio Srbiju?

Sagovornica se upitala čime je to Čedomir Jovanović zadužio Srbiju, pa ima besplatno obezbeđenje koje plaćaju građani ove zemlje.

- Najstrašnije je to što se Čeda Jovanović već godinama nalazi na spisku štićenih lica. Najmanje 10 policijskih službenika brine o njegovom obezbeđenju, na račun ove zemlje i ovog naroda. Od koga i zbog čega štite Čedu?! Čime je on to zadužio Srbiju?! Priznavanjem nezavisnosti tzv. Kosova, isporučivanjem bivšeg predsednika Haškom tribunalu na Vidovdan, izjavama da je Republika Srpska genocidna tvorevina, pozivanjem Srba da se "leče" od svoje istorije?! Kakav je značaj čoveka koji je imao više potpisa nego glasova na izborima?! Ako mu je potrebno obezbeđenje, neka ga sam unajmi i plati - kaže Đurđevićeva.

Da li će odgovarati za svoje postupke?

Predsednica Zavetnika ističe da građani Srbije nisu dužni da finansiraju njegove državne bodigardove i navodi da je najnoviji incident primer paradoksa.

- Policija čuva Čedu, a Čeda šutira policijsko vozilo. Valjda je ljut što mu se zaposleni u kiosku brze hrane nisi izvinili što im je razbio izlog. Postavlja se pitanje - da li će odgovarati za svoje postupke?! Ovo nije prvi put, pa vidim da mu je prešlo u naviku, jer sankcije nema - zaključuje Milica Đurđević.

Podsetimo, Jovanović je sinoć oko 22 časa gađao kamenom jedan lokal brze hrane nakon svađe, nakon čega je odvezen policijskim vozilom.

Njegova žena je takođe automobilom krenula za njima u pratnji advokata.

Lider LDP Čedomir Jovanović izjavio je jutros da je do incidenta na Novom Beogradu došlo pošto su ga napali huligani

On je za TV Prva kazao da jeste bacio stolicu na staklo, ali sve zato što je napadnut i poručio da se nikome neće sklanjati sa puta. Rekao je i da mu je žao zbog ljudi koji su bili u lokalu, i zbog radnika u njemu. Udarao policijsko vozilo Na snimcima koji su objavljeni vidi se Jovanović kako psuje i udara u vozilo Interventne jedinice policije.

Pojedini mediji objavili su informacije da je Jovanović odmah po privođenju zahtevao da ga testiraju na drogu i da je rezultat bio negativan, ali je utvrđeno da je imao više od 1,5 promila alkohola u krvi i da je tokom incidenta bio u pijanom stanju.

