ČEDOMIR JOVANOVIĆ U USIJANJU DANA: Ne mogu da mi prete i da očekuju da se povučem (VIDEO)

Lider LDP-a Čedomir Jovanović u emisiji Usijanje Televizije Kurir da je njegova obaveza da brani svoj i život svoje porodice i da se incident nije dogodio ispred Ponča već ispred ulaza u garažu gde on živi.

On je dodao da su ga "isprovocirale vođe navijaća Zvezde" koji su ga sačekali kada je izašao iz automobila i provocirali.

- Šta traže oni ispred mog stana, nisam ja došao kod njih na Sever već oni ispred moje kuće. Nisam ih brojao, neke nisam video nikada u životu, a neke na žalost znam godimnama. To su ljudi koji su u Segedinu preetukli trudnicu, dečku polomili vilicu.

foto: Printscreen/Kurir TV

To je bila sačekuša na parkingu jedan je osuđen na dve godine zatvora , ali je u međuvremenu ubijen. To su njegova braća i prijatelji sada koji me napadaju. Tražili su tada da se dogovorimo, ali ja sam ih identifikovao i tada je započeo rat. I dokle da se povčlačim dok se sve ne završi u nekom Ritopeku u mašini za mlevenje mesa. Ne mogu da me vređaju i neću da se povlačim.

foto: Printscreen/Kurir TV

Jovanović je rekao da je nastao haos kada je izašao iz kola i da su njega navijači šutirali i pretili mu.

- Nisam gao izlo, gađao sam navijače - rekao je Jovanović. On je rekao da ne može da se povlači jer navijači noćima divljaju i psuju ga.

- Ko su ti ljudi, za koja krivična dela su optuženi - upitao je Jovanović.

Nisam ja sreo sa njima u gradu, ni ispred stadiona, nego ispred zgrade gde živim. Šta treba da uradim da se selim? - rekao je Jovanović.

foto: Printscreen/Kurir TV

Upitan da li je bio u alkoholnom stanju, Jovanović je pokazao da alko test nije pokazao ništa, kao ni test na narkotike.

On je ponovio da su navijači skočili na njega čim je izašao iz kola.

"Ko su ti ljudi, čime se bave, kao se zovu", upitao je Jovanović.

Jovanović je podsetio i da je njegova supruga Jelena svojevremeno bila povređena kada su ih napali navijači i da su oni zbog toga osuđeni.

On je ponovio da nije parkirao bilo gde nego u svom dvorištu.

02:31 ČEDOMIR JOVANOVIĆ U USIJANJU DANA DEMANTOVAO: Nije istina da sam sedeo sa Urošem Avramovićem vođom Hijena