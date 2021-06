UH! JA TO NI U TREĆEM OKU, TAKVE LUDOSTI NISAM PROČITAO Vučić o hrvatskim tvrdnjama: Moram da im čestitam, to su besmislice

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posle obraćanja javnosti u odgovorima na novinarska pitanja rekao da ovakve ludosti nije čuo.

Tim rečima je prokomentarisao hrvatske tvrdnje da će budući aerodrom u Trebinju biti baza za ruske letelice?!

- Uh! Što se tiče hrvatskih tvrdnji da će aerodrom u Trebinju da bude baza ruskih letelica ja moram da im čestitam... Ja to ni u Trećem oku, ni u Zovu takve ludosti nisam pročitao.... Ali šta sve ljudskoj mašti... šta sve ljudima može na pamet da padne, to je čudo. To da će aerodrom u Trebinju biti baza za ruske letelice, to su besmislice - rekao je Vučić i dodao:

- Aerodrom u Trebinju biće dobar aerodrom kojim će upravljati Republika Srbije, uložićemo mnogo novca i gledaćemo da pobedimo aerodrom... Biće važan za Hercegovinu ali i za neke druge delove bivših jugoslovenskih republika... Odatle ćete moći u Herceg Novi i u neke druge bivše republike - rekao je Vučić naglasivši da su te tvrdnje o ruskim letelicama potpune besmislice.

(Kurir.rs)