ODUZIMAJU SVU IMOVINU PREDSEDNIKU PALILULE: Jovičiću plene nekretine, avion, milione koje je STEKAO KRIMINALOM!

Aleksandru Jovičiću, predsedniku opštine Palilula, biće oduzeto 350.000 evra koje je policija pronašla u njegovom stanu, kao i ostala imovina nelegalno stečena, poručio je juče direktor policije Vladimir Rebić. To znači da će nadležni pročešljati svu imovinu bračnog para Jovičić. Pod lupom će biti i to kojim parama su Aleksandar i Mirjana Jovičić izgradili i opremili kuću u Borči, a ukoliko se kao tačne pokažu sumnje policije da prvi čovek Palilule u svom vlasništvu ima i avion, moraće da dokazuje kojim novcem je to kupio.

foto: Damir Dervišagić, Privana arhiva

Direktor policije je juče otkrio da je hapšenje Jovičića dugo spremana akcija. - Nije radila samo policija svoj posao, već i tužilaštvo. To je dugo spremana akcija, dve godine su prikupljani dokazi. Jovičić je u pritvoru, kao i još jedno lice, a ostalih šest osumnjičenih je pušteno da se brani sa slobode. Oni se sumnjiče da su uticali na inspektore, kako bi im oni omogućili da nastave s nelegalnom gradnjom, umesto da se obustavi - rekao je Rebić na TV Prva, kao i:

- Blizu 29 miliona dinara je bio vredan posao na ime tih "usluga", da se nezakonito gradi. U stanu i službenim prostorijama Jovičića pronađeno je oko 350.000 evra, ali na istrazi je da utvrdi dalje odakle su te pare. Treba utvrditi poreklo tih 350.000 evra. To će svakako biti oduzeto, jer imovina koja je stečena nelegalno, mora se oduzeti. Ovo je odličan primer da ne možete biti zaštićeni, bez obzira na kojoj se poziciji nalazite.

foto: Ana Paunković

Nije kraj Nadležni češljaju još nekoliko predsednika opština i jednog gradonačelnika Kako saznaje Kurir, nadležni češljaju poslovanje još nekoliko predsednika beogradskih opština, ali i gradonačelnika jednog šumadijskog grada. - Nije Jovičić jedini predsednik opštine koji je na radaru nadležnih. Proverava se poslovanje još nekoliko njih, pre svega u oblasti izdavanja građevinskih dozvola. Isto tako, neki od njih su za kratko vreme značajno uvećali svoju imovinu, a što ne odgvora njihovim zvaničnim prihodima - kaže izvor našeg lista i policije i dodaje: - Češlja se rad i jednog gradonačelnika iz Šumadije, čovek se mnogo osilio, umislio je da je on zakon i radi šta hoće.

Rebić je poručio i da ovo nije kraj policijskih akcija, ali nije želeo da otkriva detalje o evenutalnim sličnim istragama (videti okvir). - Jasno je da ne mogu da otkrivam detalje, ali je ovo poruka svima da ne pokusavaju na ovaj način da steknu imovinu - istakao je direktor policije. Jovičiću, koji se sumnjiči da je sa još sedmoro okrivljenih omogućio nelegalnu gradnju u opštini koju je vodio, preksinoć je određeno zadržavanje od 30 dana. Oni su ceo dan, od 9 do 20 sati, detaljno iznosili svoje odbrane, jedan po jedan.

Predsednik opštine Palilula je osumnjičen da je uticao na odgovorno lice za inspekcijske poslove u opštini, koji je dalje uticao na građevinske inspektore, da zloupotrebom položaja omoguće izgradnju objekata bez građevinske dozvole. Od investitora tih objekata (bez građevinske dozvole) protivpravno je prisvojio 28,8 miliona dinara. Na teret mu se stavlja trgovina uticajem u saizvršilaštvu. Zaprećena kazna za ovo delo, prema rečima jednog beogradskog advokata, je od šest meseci do pet godina zatvora.

Kurir.rs/K.B.