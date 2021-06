KARADŽIĆ BEZ NOVCA U ZATVORU: Poznato kako nekadašnji predsednik Republike Srpske provodi prve dane u ENGLESKOM KAZAMATU

Nekadašnji predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić provodi prve dane u zatvoru na ostrvu Vajs na jugu Engleske gotovo u potpunoj izolaciji.

Novca nema jer mu uprava još nije pretvorila evre u funte, a nije mu odobrena ni lista brojeva telefona kako bi mogao da kontaktira sa advokatima, rođacima i prijateljima. Uspeo je da se javi samo ćerki Sonji.

Iako je u Englesku tek pre desetak dana prebačen na izdržavanje doživotne robije iz Sheveningena, sve ukazuje na to da će Karadžić služiti kaznu pod vrlo teškim uslovima, izolovan od svih, jer je to jedini način da ga zaštite od brojnih islamista koji su takođe u tom zatvoru. Baš na to ukazivala je njegova odbrana, pokušavajući da objasni da Velika Britanija nije dobro mesto za izdržavanje kazne, ukazujući i na slučaj srpskog generala Radislava Krstića, koji zamalo da bude ubijen nakon što mu je žiletom stavljenim u četkicu za zube prerezan vrat.

Posle napada na njega i ukupno pet promenjenih kaznenih ustanova u Britaniji i lažiranja izveštaja britanskih vlasti prebačen je u Poljsku.

Karadžićev branilac Goran Petronijević rekao je da je njegov klijent zatvorskoj upravi dao brojeve telefona trojice advokata i još pet drugih bliskih ljudi koje bi mogao da zove iz zatvora.

- Mislim da mu to još nije odobreno. On je osoba izuzetnog bezbednosnog rizika i biće veliki problem čuvati ga u britanskom zatvoru u kojem ima mnogo islamskih fanatika. Na stranu loši uslovi koji su u tom zatvoru. Uprava će sigurno pokušati da ga čuva izolacijom što znači da neće imati normalan tretman niti kontakte sa drugim ljudima - objasnio je Petronijević.

(Kurir.rs/Novosti)