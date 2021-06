ALEKSANDAR VULIN U USIJANJU: Moj posao je da Belivuk i njegov klan nikad više ne izađu na slobodu NEĆE BITI ZAŠTIĆENIH

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da su u Srbiji u ovom trenutku u toku brojne policijske akcije i da će i u narednom periodu biti hapšenja.

Navodi da ne treba potcenjivati ni kad se sitnom dileru stane na put, što se svakodnevno radi u akciji protiv droge "Gnev".

U Usijanju govori i o vremenu kada je imao dugu kosu, kada je radio kao recenzent za srpsko izdanje Alana Forda, ali i otkriva o čemu privatno priča sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

foto: Kurir Televizija

- Menjao sam političke partije, ali nikad nisam bio na strani žutih. Nisam prelazio iz opozicije na vlast, a od vlasti Republike Srpske sam dobio orden. Jesam omiljena meta opozicije, ali ne brinem, ne tražim milost niti bi je dao. Primetićete da me napadaju lično, a ne moj rad. Kod mene izazivaju gađenje, podsmeh, kako ko.

00:48 Ministar Vulin o nekadašnjem imidžu rok zvezde

- Jednom me sreo me Bora Đorđević i rekao da mora da se ošiša jer su ljudi počeli da ga mešaju sa mnom. Ako niste rok zvezda, ne treba vam duga kosa.

Da li zaista nema zaštićenih?

- Kada Vučić govori slušajte pažljivo, i verujte u ono što kaže. On je rekao da neće biti zaštičeni. Početkom ove vlade je istakao da je cilj borba protiv korupcije, i dočekan je podsmehom, a kad smo razbili grupe Darka Eleza i Veljka Belivuka, a videćete kad se istraga bude završila, oni su bili noćna mora za region i šire, onda su prestali da se smeju, nego da relativizuju to što smo radili, u smislu da je to obračun unutar SNS-a. Vučić je na GO SNS rekao da će razjuriti bandu i da nema zaštićenih Kad je uhapšen Jovičić, samo je rekao da treba da se radi po zakonu. Vladajuća partija sama protiv sebe u političkom smislu preduzima protiv sebe mere. Vuičić je jedini koji je to rekao, a ispunili smo. Od policije se traži da radi svoj posao, i ako je bio potreban dokaz, evo dokaza.

- Član Predsedništva stranke kao Jovičić nije sitan funkcioner. A zašto niko iz DS-a nije hapšen ranije, što oni nisu hapsili svoje sitne funkcionere. A Tadić kaže posle Jovičića Vučić treba da odgovara. A zašto niko iz DS nije uhapšen, nisu krali za 12 godina vlasti. MOgu da daju pakosne komentare, ali ne vredi, nemaju sa čime da izađu pred narod. Vučić je jedini ko ima tu snagu da hapsi svoje. Svako bi to zaustavio posebno pred izbore u Beogradu. Ali mi radimo naš posao.

02:38 Vulin o hapšenju Aleksandra Jovičića

- Policija vodi istragu, i sa dokazima koje imamo idemo pred tužioca, i ako on kaže da je dovoljno, idemo dalje. To ne može da se uradi za jedan dan. Nije bilo pritisaka ni urgenicija kad smo to radili, Vučič je danas rekao da od policije očekuje da radi svoj posao. Da li primećujete koliko se povećao broj slučajeva, i izračunaću vam koliko smo više štete poliniocima naneli.

- Ne znam šta su Zvicerovi radili u Sloveniji, ali znam šta su u Srbiji radili. Banda Belivuk-Miljković je bila u stanju sve da uradi, mučili su ljude, masakrirali, i ako postoji razlog među kriminalcima da se ubijaju, ne postoji razlog za onoliko svirepo mučenje. Zamislite kad je Zvicer koji je imao takvu moć u Srbiji, kad je to izgubio, šta je sve izgubio, i koliko je besan i ljut. Z anjega novac ne predstavlja ništa. On je sad morao da beži, izdali smo poternicu, dotle je jako lepo živeo, a na šta će d apotroši svoj ogroman novac nego na naše glave. Zamislite da likvidirate ministra unutrašnjih poslova, koji je poveo akciju likvidacije Belivukovog klana,neće se puno stvari promeniti. Ali ako likvidirate Vučića, onda ćete destabilizovati i Srbiju i ceo Balkan. Zamislite koliko bi taj čovek bio spreman da plati da Srbiju gurne u haos. Njegovi puleni Belivui i Miljković su mogli to da urade, ali nisu.

04:21 Vulin pozvao vođu kavačkog klana da se preda

Kakva je njihova moć sad?

- Oni su bili ogranak kavačkog klana, naravno taj klan nije sam stvoren, takve organizacije prave velike obaveštajne službe, a kavčani su bili pod kontrolom Zvicera. Belivuk je bio važan deo klana. Ali dok god je Zvicer na slobodi, ne možemo da budemo potpuno mirni. Nije još sve gotovo. Ima još lica koji su na slobodi.

- To su mladi ljudi, većina njih ima i porodice, ja ne znam šta se desilo da oni postanu takvi zločinici, to treba neki psiholog da obradi, medicina može da pronikne u njihove motive, ali mene to ne zanima, da li je neko imao traumu u detinjstvu, moj posao je da oni ne budu na ulici. Hoću da se zahvalim Bratislavu Gašiću na pomoći i tužiocu, sa njima smo uspeli da uradimo nešto za šta ni evropske policije ne mogu da veruju da smo tako brzo uradili. Moj posao je da ne izađu na slobodu, a oni što pevaju na društvenim mrežama, nek se jave da ih vidimo. Svi ti ljude možda ne shvataju koga podržavaju i kakve zločine.

- Nikad neće nestati kriminala, ali na nama je da im otežamo život. Akcija Gnev je drugačija, policijske uprave su dobile naloge da naprave spisak sumnjivih osoba. Nije lako dokazati da je neko na primer narko diler. Ali sigurno ćemo im naći nešto. Ne može svaka bitanga koja se muva oko škole biti uhapšena, ali ako budemo imali pozornika, on se neće tako lako usuditi da deci prodaju drogu. Nije sitnica hapšenje tih sitijih prodavaca droge na ulici. Uspeh načelnika Policijskih uprava u manjim mestima meri se baš i takvim slučajevima, koliko je dilera, džeparoša sklonjeno sa ulice. Nedavno smo uhapsili žene iz Bugarske koje su džeparile, i njihovog organizatora, i zabranili smo oko 50 nih ulazak u Srbiju. Nema malih lopova i nema lakih droga, zato sam i protiv legalizacije marihuane, dok sam ja ministar i Vučić predsednik neće biti legalizacije marihuane.

foto: Kurir Televizija

- Dolazak Šapiće je odluka SNS, ali moram da kažem da Vučić ima veliko iskustvo i vidi dalje, on voli da okuplja, i često ide protiv interesa svoje stranke, vidite samo koliko ljudi sa strane je u Vladi Srbije, ali on misli da vlast nije svrha, nego da se okupi što širi broj ljudi koji će raditi u interesu Srbije. o govori o Vučiću.

- Ako SNS popusti pred pritiscima moćnih i velikih zemalja koji traže da Vučić ne bude predsednički kandidat, to bi bilo veoma loše i za stranku i za narod.Ta stranka je jedina koja je u stanju da definište srpske nacionalne interese i da ih projektuje u insostranstvo. Ako ode izgubićemo nadu u ujedninjenje Srba i mogućnost da imamo srpski svet. budi se opet stara mržnja prema srpskom narodu, ujedinjenje Nemaca može, a naše ujedinjenje izaziva sukobe na Blakanu. A zašto se mi ne bi ujedinili. Izvinjavali smo se za Veliku Srbiju koje nikad nie bilo, a sad da ne smemo da kažemo "srpski svet", imamo pravo da mislimo o Srbima, i ostvarićemo ujedinjenje kad-tad, polako, bez žurbe, nećemo tenkovima, politički proces ujedinjavanja srpskog naroda je počeo, istorijski proces se ne može zaustaviti.

foto: Kurir Televizija

- Vučić nema 80 godina, iskusniji je nego što je bio, nema razloga da odstupi. Niko drugi za kratko vreme neće da stekne naše poverenje, a istorijski događaji su takvi da ih on vodi. Ne postoji nijedan objektivan rzazlog da on ne bude kandidat. U srpskom svetu bojeg nemamo.

- Ja mislim da su mnoge stvari mogle brže i bolje, a svako mora da pođe od sebe, a narod će dati svoj sud na izborima. Prerano je govoriti o budućoj vladi. Vučić kaže da će biti teška borba, i sa novcem koji rapsolažu Đilas i tajkuni biti teško, mislim da će ih stranci nagovoriti da izađu na izbore, mada oni to ne bi voleli.

- Šiptari su kroz istoriju pokazali, nigde ne žive u većoj zajednici sa drugim narodima, na Kosovu nema mnogo ni Turaka ni Goranaca. Kutri je rekao da neće da formira ZSO, a pitanje je da li će EU poštovati svoju reč, ili će izgubiti svaki kredibilitet. Autorite EU ako ne urade nešto je potpuno prokockan. Njihova reč više ne znači, a zaista cenim trud Vučića da s tim lažovima sedi, i on mi kaže da nema luksuz da ih odbije. Ja možda ne bi bio u stanju, ali u pitanju nisu Šiptari, nego Evropljani. Mi smo znali da Šiptari lažu, a nama je Ketrin Ešton rekla da je EU garant Briselksog sporazuma. Počeli su da krše sopstvenu reč, moraće nešto da urade da vrate svoj značaj.

- Na demontracijama ako neko povredi policajca, mora da odgovara. Dok sam na ovom mestu čuvaću život svakog policajca.

foto: Adria Media TV

- Sa Vučićem najčešće pričamo o sportu, kad ne pričamo o politici, o Crvenoj zvezdi za koju navijama, o deci, o putovanjima na koje nećemo ići, o istoriji, stvarima koje smo uradili, analiziramo. Mi smo dva druga koja pričaju o svemu što nas tišti, ali najviše vremena provodimo u priči o tome šta ćemo uraditi. Vučića ne interesuje prošlost.

- Ljudi koji nemaju prijatelje prijateljstvo mešaju sa poltronstvom, a ja sam bek, a on je kapiten, naravno da ćemo mu praviti prostor. Svaki moj prijatelj je bolji i pametniji od mene.

