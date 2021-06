ČEDA JOVANOVIĆ PONOVO AGRESIVAN: Vikao na voditeljku, pa je onda i napao! DA LI VI ZNATE S KIM RAZGOVARATE?!

Čedomir Jovanović, lider Liberalno demokratske partije, govorio je u jutranjem programu Prve televizije o incidentu čiji je učesnik bio prošle srede ispred kioska brzne hrane na Novom Beogradu, ali je uspeo da napravi čak i novi incident.

Jovanović je izrazio nezadovoljstvo zbog pitanja voditeljke o onome što se te većeri dogodilo.

- Kako vas nije sramota. Čime se vi bavite? Vi ste doveli mene zato što sam ja došao! Da li vi znate s kim razgovarate? - upitao je lider LDP-a, zbog čega mu je voditeljka Marija Savić-Stamenić skrenula pažnju na njegov ton:

- Vičem zato što sam besan - odgovorio je Jovanović i nastavio da objašnjava da je prema rečima direktora policije on bio taj koji je pozvao policiju aludirajući time na to da je on oštećen.

foto: TV Prva Printscreen

- Šta mislite ko zove policiju!?

Nakon toga je objasnio da se on samog poziva ne seća, kao i da je mislio da će mu se sećanje na taj trenutak vratiti kada se smiri, ali da se to nije desilo.

- Voleo bih da ne dođete u tu situaciju - bio je njegov odgovor na pitanje novinarke o tome kako je moguće da se ne seća.

Uz to je napomenuo da je u poslednjih sedam dana zvao policiju tri puta da ukaže na iste one sa kojima se sukobio, a onda je ukazao na rad policije.

- Zvao sam i prethodnih sedam dana i kažem ljudi kraj je. Dali su mi piće da se smirim. Koliko je promila imao Velja Nevolja? Zna li nešto Rebić o tome? Je li pričao o Papiću, o prislušnim centrima. Šta on misli da ću ja da čekam da završim u mašini za mlevenje mesa. Da bi se on posle pravio blesav. Nije znao da se sluša Vučić, ko je Dijana Hrkalović, Sale Mutavi... Ja sam očajan što nakon 30 godina borbe za normalan život, ja gledam taj svet oko sebe - rekao je u besu.

Na pitanja koga smatra odgovornim, odgovorio je - sve.

Prema njegovim rečima, policijsku pratnju više nema jer "želi da živi normalno".

(Kurir.rs/Blic)